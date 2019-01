La caiguda de vendes d'Apple genera preocupació als mercats per l'estat de l'economia global

La caiguda de vendes d'Apple ha generat preocupació als mercats internacionals per la salut de l'economia global. El gegant tecnològic productor de l'Iphone va perdre aquest dijous gairebé un 10% del seu valor borsari després que l'empresa rebaixés les previsions d'ingressos per la caiguda de les vendes a la Xina aquest 2018. Les dificultats d'Apple han alarmat els mercats amb caigudes generalitzades a les borses dels Estats Units i el Japó. Així, el Dow Jones va tancar el dijous amb pèrdues del 2,83% i l'índex Nikkei amb un descens del 2,26%. Especialment destacada va ser la caiguda del Nasdaq, on cotitzen les principals companyies tecnològiques, que va tancar amb pèrdues del 3,04%.

El director executiu d'Apple, Tim Cook, va publicar dimecres una carta als inversors on associava les previsions més pessimistes de la companyia a la reducció de vendes al gegant asiàtic. "No preveiem la magnitud de la desacceleració econòmica, particularment a la Xina", assegurava el comunicat. Cook atribuïa part de la desacceleració de l'economia xinesa a "les creixents tensions comercials" entre Pequín i Washington.