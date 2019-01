Girona tanca 2018 amb la millor dada d´atur en 11 anys

Les comarques gironines van tancar el 2018 amb la millor dada d'atur per un mes de desembre des de 2007. L'atur va caure al desembre en 130 persones i la xifra de desocupats se situa en les 38.880 persones, un 0,33% menys respecte el mes anterior. Pel que fa a la comparació interanual, el descens ha estat del 6,86%, el que significa 2.862 persones menys. Es tracta d'una tendència que es repeteix des de fa més de 60 mesos, concretament des de l'estiu del 2013.

Pel que fa als contractes, se'n van signar 16.427, el que representa un descens del 21,38% respecte del mes anterior (-4.466), mentre que en comparació el desembre del 2017, van ser 746 menys, un 4,34% menys. Del total, 2.539 van ser indefinits, quasi un 25% menys que el novembre tot i que en termes anuals creixen un 5,84% i se situa en 46.330 contractes, molt a prop dels 49.556 indefinits del desembre de 2007. Pel que fa als contractes temporals, se'n van formalitzar 13.888, un 20,75% menys que fa un mes però un 6% menys que el desembre del 2017.

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social es va situar al desembre en 311.245, el que representa un decrement de 1.577 persones (-0,5%), tot i que en comparació fa un any ha crescut un 2,98% (8.994).



Les millors xifres a tot arreu

Catalunya va tancar l'any 2018 amb 392.907 desocupats, el que representa un descens de 25.111 persones respecte del desembre del 2017 i del 6% en termes interanuals, segons ha informat aquest dijous el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. A més, suposa encadenar 66 mesos seguits de caigudes interanuals. Pel que fa al novembre, la xifra d'aturats ha caigut en 1.498 persones, un 0,38% menys.

D'aquesta manera, la xifra d'aturats a Catalunya es manté per sota els 400.000 per novè mes consecutiu i és la més baixa en un mes de desembre des del 2007, quan aleshores hi havia 265.789 persones apuntades a les llistes del SOC.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats s'ha situat en les 3.202.297 persones, el que suposa un descens del 6,17% respecte del desembre del 2017 (210.484 aturats menys), mentre que en comparació al novembre s'ha registrat una caiguda de 50.570 inscrits, un 1,55% menys. Els 3,2 milions d'aturats a tot l'Estat al desembre situen aquesta xifra entre els nivells més baixos dels darrers 9 anys, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En el conjunt de l'Estat es van signar 1.709.631 contractes, el que representa un descens del 8,44% respecte del novembre (-157.541) i un augment del 2,61% respecte del mes de desembre del 2017 (57.615).