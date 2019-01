Pimec demana pressupostos perquè l'economia segueixi creant llocs de treball

La patronal catalana Pimec va demanar que s'arribi a un acord per pactar nous pressupostos, tant a Catalunya com a Espanya, perquè l'economia pugui «continuar generant llocs de treball i reduint el nombre de persones desocupades», en el marc de les dades de desocupació corresponents a l'any 2018. Catalunya va finalitzar el 2018 amb un total de 392.907 desocupats, una xifra que suposa 25.111 aturats menys que l'any 2017, fet que suposa un descens interanual del 6,01%, segons les dades que van ser fetes públiques pel Ministeri de Treball. En un comunicat, la patronal de la petita i mitjana empresa va assegurar que «valorem en sentit positiu la dinàmica de reducció de l'atur i d'augment d'afiliació en termes interanuals». Pimec va dir que és necessari que «la reforma laboral prevista no freni les expectatives per continuar generant ocupació».