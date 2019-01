Els treballadors de Cacaolat mantenen la vaga indefinida

Els treballadors de Cacaolat han acordat mantenir la vaga indefinida i la producció de batuts aturada després que la reunió de mediació entre l'empresa i representants sindicals a la Inspecció de Treball d'aquest divendres al matí hagi acabat sense acord, segons han explicat a l'ACN fonts sindicals. Els treballadors de la companyia reclamen millores en el calendari laboral de 2019 que els permeti recuperar les condicions pactades el 2017 per a una millor conciliació de la vida laboral i familiar. Segons fonts de la UGT, l'empresa s'hauria negat a negociar mentre els treballadors mantinguin la vaga indefinida a la qual cosa els representants sindicals han respost que no la retiraran si no se'ls fa cap proposta per desbloquejar el conflicte. Les mateixes fonts han apuntat que no tenen data per seguir negociant amb l'empresa però que els treballadors n'estan disposats.

Els treballadors de Cacaolat estan en vaga indefinida des de dijous i mantenen la producció de batuts aturada des d'aleshores. Una reunió de mediació dimecres ja va acabar sense acord, també amb la mediació de la Inspecció de Treball. Els departaments d'Administració i Repartiment no estan afectats per la vaga perquè tenen calendaris laborals independents.

L'origen del conflicte a la planta de producció de Cacaolat és en la negociació del conveni de 2017. Es va ficar la implantació d'un quart torna a la planta productiva i es va preveure també la possibilitat de crear un cinquè torn si les necessitats de producció de la companyia ho requerien. A canvi, però, es van pactar unes compensacions amb els treballadors.

Segons aquell acord de 2017 paral·lel al conveni, els treballadors de la planta de producció, que són una seixantena, es lliuraven dels torns rotatius dels caps de setmana dels mesos d'estius –de mitjans de juny a mitjans de setembre– i també dels cap de setmana del mes de desembre.

Durant la resta de l'any, la planta de producció seguiria funcionant a quatre torns i els caps de setmana amb torns de dotze hores. L'any següent, però, el calendari laboral ja va "trencar l'esperit de 2017" i es va aplicar el conveni sense tenir en compte l'acord compensatori de l'any anterior.

Els treballadors asseguren que hi havia un "pacte no escrit" segons el qual aquestes mesures es mantindrien durant tota la vigència del conveni. Després d'un any que van entendre que seria de transició, la plantilla ha topat novament amb la voluntat de la direcció de no compensar el quart torn amb l'alliberament d'alguns caps de setmana a l'any.

