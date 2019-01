La caiguda de vendes d´Apple preocupa els mercats per l´estat de l´economia global

La caiguda de vendes d'Apple ha generat preocupació als mercats internacionals per la salut de l'economia global. El gegant tecnològic productor de l'Iphone va perdre dijous gairebé un 10% del seu valor borsari després que l'empresa rebaixés les previsions d'ingressos per la caiguda de les vendes a la Xina aquest 2018. Les dificultats d'Apple han alarmat els mercats, amb caigudes generalitzades a les borses dels Estats Units i el Japó. Així, el Dow Jones va tancar el dijous amb pèrdues del 2,83% i l'índex Nikkei amb un descens del 2,26%. Especialment destacada va ser la caiguda del Nasdaq, on cotitzen les principals companyies tecnològiques, que va tancar amb pèrdues del 3,04%.

El director executiu d'Apple, Tim Cook, va publicar dimecres una carta als inversors on associava les previsions més pessimistes de la companyia a la reducció de vendes al gegant asiàtic. «No prevèiem la magnitud de la desacceleració econòmica, particularment a la Xina», assegurava el comunicat. Cook atribuïa part de la desacceleració de l'economia xinesa a «les creixents tensions comercials» entre Pequín i Washington.

Cook va assenyalar que les vendes havien d'assolir uns 84.000 milions de dòlars en el trimestre que va acabar el 29 de desembre, per sota d'estimacions anteriors d'entre 89.000 milions de dòlars i 93.000 milions. Apple va registrar vendes per valor de 88.300 milions de dòlars durant el primer trimestre fiscal de l'any anterior, de manera que el nou pronòstic significava que Apple donava a conèixer una desacceleració en el trimestre de les festivitats de cap d'any per primera vegada des que Cook va assumir el càrrec de CEO l'any 2011.

Goldman Sachs va assegurar que veu la possibilitat que Apple hagi de tornar a revisar a la baixa les seves previsions d'ingressos en funció de com evolucioni la demanda dels seus productes a la Xina durant el 2019, per la qual cosa ha retallat el preu objectiu fins als 140 dòlars des dels 182 en els quals estava situat.

«La retallada en la previsió d'Apple confirma la nostra opinió negativa en relació a la demanda a la Xina; alguna cosa que hem estat observant des de finals de setembre», va alertar l'analista del banc estatunidenc Rod Hall. La multinacional de Cupertino ha retallat entre un 5,6% i un 9,7% la seva anterior expectativa de vendes, que anticipava una forqueta d'ingressos de 89.000 i 93.000 milions de dòlars (78.309 i 81.829 milions d'euros).

El conseller delegat d'Apple, Tim Cook, ha expressat en una carta a inversors la seva preocupació per les tensions comercials entre la Xina i els EUA, assenyalant que l'entorn econòmic en el gegant asiàtic «s'ha vist afectat de manera addicional per les creixents tensions comercials amb els EUA», encara que ha subratllat la seva confiança en el «brillant» futur del negoci d'Apple a la Xina.

«Si bé anticipem algunes dificultats en mercats emergents clau, no vam preveure la magnitud de la desacceleració econòmica, particularment a la Xina», assenyala Cook en la seva carta, la qual afirma que «la major part del dèficit d'ingressos respecte a les previsions, i sobre el 100% del descens de les vendes a escala mundial, van tenir lloc a la Xina a través de l'iPhone, Mac i iPad».

L'anunci realitzat per la companyia ha provocat que el preu al qual es negociaven les seves accions caigués un 9,01%, fins als 143,74 dòlars, des dels 157,92 «bitllets verds» que va aconseguir al tancament del parquet el dimecres.

Així mateix, l'analista de Goldman Sachs ha posat l'accent sobre l'argument de Tim Cook que la base de dispositius Apple actius va augmentar en més de 100 milions d'unitats en els últims dotze mesos.

«Nokia va veure una ràpida expansió de les taxes de reemplaçament a finals de 2007 que va anar molt més enllà del que hagués avançat qualsevol pronòstic», ha alertat.

«Més enllà de la Xina, no veiem proves sòlides d'una desacceleració dels consumidors per a aquest 2019, però només assenyalem els inversors que creiem que les taxes de reemplaçament d'Apple probablement són molt més sensibles a l'entorn macro, ja que la companyia s'està acostant a la màxima penetració de mercat per a l'iPhone», afegeixen.

En aquest sentit, Goldman Sachs ha assegurat que no estima que la situació millori al març, per la qual cosa ha recomanat «mantenir-se cautelós» respecte a la regió asiàtica.

Dificultats per vendre

L'anunci, realitzat a través d'una carta de Cook als inversors, arriba després de setmanes d'indicis procedents d'Apple i la seva cadena de subministrament que suggerien que la companyia amb seu central a Cupertino, Califòrnia, té dificultats per vendre els últims iPhones llançats al setembre.

El producte proporciona a Apple al voltant de dos terços dels seus ingressos i li permet generar més diners amb productes relacionats com l'Apple Watch i els AirPods i serveis com Apple Music.

La Gran Xina, regió que comprèn el continent, Hong Kong i Taiwan, va ser responsable de la major part de la caiguda d'ingressos, però les actualitzacions de l'iPhone tampoc van ser tan fortes com preveia l'empresa en alguns mercats desenvolupats, va dir Cook.«El fet que no l'aconseguissin no va ser el que va sorprendre», va dir Daniel Ives, analista de Wedbush Securities. «Va ser la mesura en què va ocórrer i el limitat a la Xina que va ser. El fet que la Xina bàsicament caigués al buit va ser el que va deixar a la gent bocabadada i, sumat a la falta de mesuraments, fa que els inversors sentin que estan caminant amb els ulls embenats en la foscor», va indicar.

Els proveïdors d'Europa i Àsia van caure en conèixer-se la notícia. AMS AG, que produeix sensors òptics per a telèfons mòbils, va descendir 19,4 per cent a Zuric i Dialog Semiconductor Plc, que fabrica components d'administració d'energia, va caure 8,5 per cent en Fráncfort. SK Hynix Inc., fabricador de memòries per a Apple, va baixar 4,8 per cent a Seül mentre que Samsung Electronics Co., que produeix xips i pantalles, va descendir 3 per cent.

La companyia de muntatge de iPhones Hon Hai Precision Industry Co. va declinar 1,7 per cent i el seu rival Pegatron Corp. va caure 1,2 per cent. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. va baixar 1,8 per cent.

En la seva carta, Cook va dir que els nous models d'iPhone es van llançar abans que l'iPhone X l'any passat, la qual cosa va dificultar la comparació interanual. L'iPhone X va sortir a la venda el novembre de 2017, mentre que l'iPhone XS i el XS Max es van llançar al setembre. Cook també va esmentar limitacions de subministrament per als nous models de l'Apple Watch, l'iPad Pro i els AirPods.