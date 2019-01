Caixabank comunica als sindicats la intenció de negociar un ERO aviat

Caixabank ha comunicat formalment als representants sindicals de l'entitat la intenció d'iniciar les negociacions per tractar un ERO a partir del pròxim 10 de gener. De moment, la direcció de l'entitat ha convocat els sindicats per a un primer contacte, en què ja els podria traslladar el nombre de treballadors afectats. L'expedient es durà a terme en el marc de la transformació digital i l'ampliació de la xarxa d'oficines urbanes cap a un model d'oficina «store» centrada en l'asessorament i un horari d'atenció més extens, tal com van explicar els dirigents de Caixabank el novembre passat en la presentació del pla estratègic 2019-2021 celebrada a Londres. Actualment, a l'Estat hi ha 285 «store» i la intenció és tenir-ne més de 600 a finals del 2021. El pla estratègic passa per tancar 821 de les 4.461 oficines que té actualment a l'Estat, per al manteniment de les 1.076 oficines rurals i la potenciació del model d'atenció al client «In Touch», centrada en canals digitals.

Fonts de l'entitat van explicar que encara no s'ha concretat quin percentatge de treballadors pot afectar l'ERO i que en tot cas primer se'ls traslladarà als sindicats en la reunió del pròxim 10 de gener. La reestructuració implicarà també un canvi de condicions laborals, com les tasques a realitzar i els horaris de feina, aspectes que l'entitat també haurà de negociar amb els representants sindicals. De moment, es desconeix si s'optarà per prioritzar les prejubilacions i baixes voluntàries, tot i que fonts de l'entitat van remarcar que històricament aquests processos s'han fet de «forma consensuada i pactada». En la presentació del pla estratègic a Londres, els dirigents de Caixabank també van avançar que també tenien previst augmentar la rendibilitat fins al 12% (actualment és del 9,4%), el que es tradueix en uns beneficis de 2.700 milions d'euros, i seguir destinant a dividends més del 50%.