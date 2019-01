El comerç tèxtil preveu facturar un 4 per cent més en el període de rebaixes

El comerç tèxtil preveu augmentar les seves vendes entre un 3% i un 4% en el període de les rebaixes d'hivern, que oficialment i de forma generalitzada començaran el 7 de gener, encara que la majoria de les marques de moda com Mango, H&M, Cortefiel , Women's Secret, Asos, Sfera o Bimba i Lola ja han penjat el cartell de rebaixes en els seus establiments. «Calculem que creixerem entre un 3% i un 4% respecte les rebaixes d'hivern de l'any anterior i esperem que les d'aquest exercici siguin bones», va avançar el president de l'Associació Empresarial del Comerç Tèxtil, Complements i Pell (Acotex), Eduardo Zamácola.

No obstant això, Zamácola va lamentar que les tradicionals rebaixes d'hivern, que arriben oficialment després de la celebració de dia de Reis, ja «no tenen l'efecte brutal d'abans», a causa de les constants promocions i descomptes que ofereixen les marques durant tot l'any. «S'ha perdut l'efecte crida que tenien abans les rebaixes del 7 de gener pel mal endèmic del sector d'avançar i acostumar el client a comprar amb promocions durant tot l'any», va explicar.

Per això, des d'Acotex advoquen per regular les rebaixes de manera «equilibrada» i amb les mateixes regles de joc per al món en línia que l'«offline». «És un tema espinós, perquè no té sentit regular les botigues físiques si no està regulat el sector online», va destacar.

«No es pot estar amb promocions contínues: més que regulació, crec que cal parlar entre totes les marques per establir noves dates de rebaixes, perquè no pot ser la guerra de preus i promocions tan agressives que portem vivint en els últims anys, perquè el consumidor està assegut, amb els braços creuats, veient qui és el que fa el descompte més gran, perquè al final qui ho paga són els comerços», va indicar.

Des d'Acotex van advocar per la unió del sector tèxtil per parlar sobre el futur de la indústria. «Crec que és molt important que tinguem més comunicació entre tots els actors per canviar la dinàmica que estem vivint en els últims anys», va assenyalar.

Pel que fa al sector, el president d'Acotex va lamentar que la indústria tèxtil acabarà el 2018 en negatiu, després d'uns «molt, molt dolents» sis primers mesos de l'any, a causa que al maig i juny va fer fred. «No obstant això, el final d'hivern ha estat bo, amb creixements a l'octubre i novembre i està clar que tanquem amb caiguda perquè la campanya de Nadal no ha estat tremendament positiva», va reiterar.

Algunes firmes de moda han avançat a l'inici d'any el període de rebaixes amb descomptes en els seus articles de fins al 50%, tant als establiments físics com als webs.