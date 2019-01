Les feines perfectes existeixen?

S'has sorprès alguna vegada pensant com seria la feina dels teus somnis? El treball ideal i perfecte no existeix, a tots ens agradaria canviar almenys algun aspecte de la nostra feina o no haver de fer alguna de les seves tasques. El terme Job Crafting o construcció de la feina el definim com una metodologia i/o eina de treball que ens permet dissenyar el nostre lloc de treball de forma proactiva, adaptant-lo a la nostra manera de treballar.

És una tendència que sorgeix en l'àmbit de la psicologia dels investigadors J. Berg, J. Dutton i Wrzesniewski (Universitat de Yale). Ells assenyalen que la felicitat a la feina no depèn tant de les variables externes, sinó més aviat de les internes (significat que li dono a la feina, actitud davant la feina, percepció de la feina, etc.).

El que busca aquesta tècnica és detectar quines tasques ens fa més feliços realitzar i quines no, el que necessitem per realitzar les tasques d'una manera més entusiasta, com dissenyar la nostra jornada laboral i el nostre treball focalitzant-nos en el que ens aporta benestar, desenvolupant i posant en pràctica miceoaccions que ho afavoreixin o ens aportin una dosi extra quan hem d'encarar tasques menys desitjades.

El pas previ abans d'aplicar-la serà tenir consciència de la nostra situació a la feina, conèixer què ens agrada, en què som bons/es, quines han estat les nostres majors satisfaccions tant en el terreny professional com personal, amb l'objectiu de conèixer les nostres passions, fortaleses i així definir els objectius del nostre pla de carrera professional.

Per dur a terme aquesta acció es pot utilitzar una anàlisi DAFO, un estudi del nostre perfil per competències, un anàlisi holístic de la nostra vida professional/personal/de satisfacció, etc. Es tracta d'aturar i deixar de fer per pensar en què vull fer, com fer-ho, i transformar-ho en saber fer.

Les tres àrees del Job Crafting són les següents:

- Task Crafting: En base a les aptituds personals de cada professional, es modifiquen les responsabilitats habituals adaptant-les a les seves capacitats. D'aquesta manera, s'aconsegueix optimitzar la jornada laboral, millorant la productivitat, reduint l'esforç i el temps requerit en cada tasca. Un exemple d'això seria assumir noves tasques que requereixin noves habilitats per deixar enrere la monotonia de la feina.

- Relational Crafting: Incideix sobre la manera en què els professionals interactuen amb les persones del seu entorn laboral. S'aconsegueix ser més conscient dels impactes positius o negatius que es generen en comunicar-se amb els altres. Quan hi ha una incidència positiva, la satisfacció de la feina millora. Per exemple, un treballador pot evitar establir contacte amb treballadors problemàtics o tòxics del seu voltant.

- Cognitive Crafting: Fa referència a com es perceben les tasques i les relacions derivades de la feina. Ajuda a deixar de veure-les com una tasca prosaica, rutinària i tancada davant de qualsevol canvi potencial passant a ser un camp obert on trobar la satisfacció i contribuir a causes importants. Un exemple d'això seria un professor que no veu la seva feina com donar una sessió tècnica als seus alumnes durant unes hores, sinó com la possibilitat de canviar la seva vida o crear millors futurs professionals en una matèria, un enfocament molt més vocacional.