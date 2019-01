Girona serà la seu de l'entrega dels premis PITA i Ruralapps 2018 d'Agricultura

El passat 20 de desembre es van fer públics els guanyadors del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) de l'any 2018 en les seves diverses variants i els seleccionats per al premi Ruralapps 2018, dos guardons que organitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, que s'entregaran en una cerimònia a Girona el proper 31 de gener. Un sake fet amb varietats d'arròs locals, el control biològic del pugó en síndria i la producció de tomàquet de qualitat i proximitat tot l'any han estat els guanyadors del premi PITA. Per altra banda, les guanyadores del Ruralapps han estat una aplicació (app) que recomana en quina mesura s'hauria de consumir un producte determinat i una altra dedicada a l'aplicació intel·ligent de productes fitosanitaris. La convocatòria va comptar amb 31 candidatures, de les quals l'app «Bas de Màgia» de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va ser una de les finalistes. Aquest projecte té l'objectiu d'aportar un coneixement més profund de l'entorn rural.

El Departament d'Agricultura organitza aquests dos premis que seran entregats a finals de mes en un acte a la capital gironina. En primer lloc, el premi PITA és un certamen anual que serveix al Departament d'Agricultura per distingir i premiar les empreses agràries o les seves entitats associatives i les agroindústries que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que hagin obtingut, com a conseqüència d'aquesta introducció, resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, l'ergonomia, la qualitat, la seguretat o la sostenibilitat de les produccions. D'aquesta manera, es pretén aconseguir referents per al sector agrari pel que fa al procés d'innovació tecnològica i, alhora, incentivar aquestes actuacions entre les empreses agroalimentàries. Des dels seus inicis, l'any 2001, s'hi han presentat 358 candidatures i properament sortirà publicada la convocatòria del PITA 2019.

Aquest premi es divideix en tres modalitats que, al seu torn, s'estructuren en un premi per al guanyador i un altre per al finalista: els primers premis estan dotats amb la quantitat de 6.000 euros cadascun, i els finalistes, amb 2.000 euros. En primer lloc, trobem la Modalitat Agroindústria, en què el guanyador ha estat l'empresa Kensho Sake, de l'Ampolla, per l'elaboració de sake i ferments derivats de l'arròs a partir de varietats locals. En segon lloc, l'altra de les modalitats és la companyia VerdCamps Fruits de Cambrils pel desenvolupament d'un model d'associació i sincronització de plantes florals refugi per al control biològic del pugó en síndria.

En tercer lloc, en la Modalitat Jove Emprenedor Innovador, el guanyador ha estat en Francesc Ribas Borràs, de Can Puixic, de Premià de Dalt, per la producció de tomàquet de qualitat i proximitat tot l'any segons el Model 365, un procés de treball integral que permet allargar el cicle i augmentar la qualitat del cultiu convencional.



Premi Ruralapps

A través del Premi Ruralapps, el DARP vol impulsar el desenvolupament d'aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari i rural, i distingir les empreses que hagin desenvolupat les millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agroalimentari i del medi rural. L'app «Myhealthwatcher» ha estat la guanyadora de la modalitat Ruralapps-ciutadania. Creada per Cube Technology innovation de Mataró, es tracta d'una aplicació que analitza la composició dels productes d'alimentació envasats i els valora en funció d'un perfil de salut de l'usuari. L'aplicació «Waatic» ha estat la premiada en la Modalitat Ruralapps-professional del sector. Ideada per l'empresa ESTEL d'Abrera, està dissenyada per a l'aplicació intel·ligent de productes fitosanitaris i traçabilitat en cultius especials. Les dues modalitats estan dotades amb 3.000 euros cadascuna. Pel que fa als projectes gironins, destaca l'app «Bas de Màgia» de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que ha quedat finalista en la Modalitat Ruralapp-ciutadania. Es tracta d'una eina que vol donar a conèixer l'entorn rural del territori i mostrar el vincle existent entre els productes agroalimentaris i el seu entorn natural i social, i també l'aprofitament dels recursos del bosc, com les herbes remeieres.