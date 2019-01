JARC demana que no sigui tan feixuga la nova legislació d'entrada de raïm per parcel·la

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) reclama al Departament d'Agricultura que s'apliqui d'una forma «més lògica» la nova normativa de l'entrada de raïm per parcel·la. Segons el sindicat, permetent que s'unifiquessin zones amb parcel·les contigües de les mateixes varietats de raïm, encara que hagin estat plantades en anys diferents, es facilitaria la tasca del viticultor sense perdre l'essència del que persegueix la regulació, que és una millor traçabilitat.

En la verema del 2018 s'havia aconseguit que hi hagués un marge per si es cometia algun error, la coneguda com a «xarxa de seguretat». En aquests casos no s'ha penalitzat una equivocació. Però de cara al 2019, el departament ha alertat que això ja no hi serà i que s'aplicarà de manera estricta. Per tot plegat, i després de l'experiència d'una campanya amb aquesta nova realitat, JARC veu indispensable que s'apliqui la «Unitat de Treball» en comptes de l'actual sistema, que estableix que ha de ser per parcel·la, fet que suposa moltes dificultats en la gestió. L'organització agrària reclama que l'administració sigui diligent en acceptar la proposta perquè, tal com apunta la cap sectorial de la vinya de JARC, Isabel Vidal, és una qüestió que preocupa molt al sector. Vidal afirma que abans es permetia que un agricultor entrés raïm al celler agrupant producte d'un mateix municipi i varietat, un mètode més senzill.