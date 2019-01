L'acord estratègic de l'automació pel vehicle elèctric veurà la llum al primer trimestre

El secretari general d'Indústria i de la PIME, Raúl Blanco, ha assegurat que el Pla VEA d'incentiu a l'adquisició de vehicles alternatius i a les infraestructures de recàrrega es posarà en marxa «en les pròximes setmanes» i serà gestionat per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE).

Blanco va explicar que aquest programa està «ja en curs per a la seva tramitació» i va destacar que el Pla VEA estarà dividit en dues parts diferenciades, una amb fons per incentivar l'adquisició de vehicles impulsats amb energies alternatives i una altra per fomentar la instal·lació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics.

«Això es produirà en les pròximes setmanes i serà a través de l'IDAE, amb plena col·laboració del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme», va assegurar el secretari general d'Indústria i de la PIME en una entrevista.

El passat estiu es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, que comptaven amb una partida de 66,6 milions d'euros en concepte d'ajudes a la mobilitat eficient i sostenible com a part del Pla VEA i que recollien 50 milions d'euros per incentivar la compra de vehicles alternatius i 16 milions d'euros per impulsar les infraestructures.

A més, va assenyalar que el Govern està treballant en un acord estratègic del sector d'automoció que està negociant amb tota la cadena de valor (fabricants de vehicles, de components, importadors i distribuïdors) i va apuntar que en aquestes negociacions s'està analitzant un increment de la dotació pressupostària per a la renovació del parc automobilístic, davant el que va indicar que espera tenir novetats «pròximament».

Blanco va indicar que l'Executiu preveu que aquest acord estratègic amb el sector es presenti de forma definitiva en el primer trimestre d'aquest any, ja que els treballs previs i les negociacions es realitzen juntament amb el sector des de l'últim trimestre de 2018.

«Només falta quadrar les agendes i en els primers mesos se signarà aquest acord i es posaran en marxa les taules de treball de mobilitat sostenible i d'inversió per escometre tots aquests reptes que tenim per davant», va afegir Blanco, al mateix temps que aquest document servirà com un full de ruta amb compromisos tant per part del Govern com del sector.

Així, va apuntar que des del Govern s'impulsarà l'àmbit normatiu, així com el pressupostari i es llançaran dos grups de treball principals, sobre mobilitat sostenible i un altre de marc d'inversió, mentre que des de l'automòbil s'analitzarà com es pot evolucionar perquè Espanya millori la logística i tingui una producció de vehicles més sostenibles.



Renovació del parc

D'altra banda, el secretari general d'Indústria i de la PIME va subratllar que la renovació del parc automobilístic espanyol, que té una edat mitjana de gairebé 12 anys, representa la millor mesura a curt termini per reduir les emissions tant de diòxid de carboni (CO2) com de partícules, i va assenyalar que aquest canvi «cal incentivar-lo».

Blanco va afegir que la intenció del Govern de prohibir la matriculació de vehicles amb emissions directes de CO2 el 2040 i la seva circulació és tan sols un anunci vinculat a un esborrany d'un avantprojecte de llei, per la qual cosa va indicar que és un debat que «està aquí» i en el qual s'està treballant conjuntament amb el sector.

Així, va afirmar que existeixen dos escenaris diferents, un a curt termini, en el qual es posa de manifest la necessitat de renovar el parc espanyol, ja que això redundaria en menors emissions, atès que qualsevol tecnologia actual té un menor impacte sobre el medi ambient que la dels cotxes que circulen avui dia per les carreteres espanyoles.

A llarg termini, va destacar que s'està treballant amb l'automòbil per garantir la competitivitat internacional davant els reptes futurs de la digitalització o la reducció d'emissions, amb l'objectiu que Espanya continuï sent el segon fabricant d'automòbils a Europa i el primer de vehicles comercials.

«Això cal mantenir-ho, ja sigui el 2020, 2030 o 2040. Per fer-ho, la indústria s'anirà transformant. Tenim 17 fàbriques a Espanya, amb centres de decisió fora. La indústria és molt competitiva i una prova d'això és que totes les plantes van passar la crisi, a diferència d'altres països com França, Alemanya o Bèlgica, on va haver-hi tancaments de factories. Això cal cuidar-ho moltíssim, tant per als llocs de treball com per l'impacte que té en el nivell d'innovació de l'economia espanyola, en el nivell d'exportació de l'economia, i per això estem treballant en un acord estratègic amb el sector», va assegurar.