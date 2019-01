Unió de Pagesos vol que l'etiquetatge en mel indiqui la seva pasteurització

Unió de Pagesos (UP), juntament amb la Cooperativa Apícola Tarragonina, Apicultors Lleidatans, l'Associació d'Apicultors de Barcelona, Apicultors Gironins i l'Associació Catalana d'Apicultors, demana a l'Estat més mesures perquè el consumidor pugui decidir lliurement els productes que vol consumir, com ara informació sobre si la mel ha estat prèviament pasteuritzada, l'origen del producte i el control d'una possible adulteració. La Comissió d'Agricultura del Senat va demanar el 13 de novembre al Govern espanyol que estableixi l'obligatorietat d'indicar en l'etiqueta dels envasos de mel el país o països d'origen.

El sindicat creu que la mesura arriba en un moment en què la venda a l'engròs de mel ha quedat bloquejada per les importacions, que s'han vist afavorides per la manca de transparència en l'etiquetatge. En un comunitat indiquen que bona part de la mel produïda a l'Estat s'exporta a altres països de la Unió Europea. Les grans cadenes de distribució del país acostumen a comercialitzar mel importada, en moltes ocasions pasteuritzada. El col·lectiu creu que la pasteurització destrueix les propietats biològiques de la mel i fa que es pugui trobar en estat líquid durant més temps.

Per al sector apícola català, a aquestes indicacions se'ls hauria d'afegir una campanya de divulgació perquè el consumidor conegui què implica la pasteurització i sàpiga valorar que una mel artesanal no ha estat pasteuritzada. UP i les associacions apícoles catalanes demanen que es realitzin més analítiques per assegurar que la mel que es compra no està barrejada amb altres sucres o xarops, amb l'objectiu de controlar-ne una possible adulteració.