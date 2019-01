La xifra d'empreses creades a Catalunya cau un 7,6%, la més baixa des de 2012

La creació d´empreses a Catalunya no viu el seu millor moment.

El nombre d'empreses creades a Catalunya durant l'any passat va retrocedir un 7,6% respecte el 2017, fins a les 17.383 altes, xifra que suposa la dada més baixa per a Catalunya des de l'any 2012, segons les dades de l'agència de ràting Axesor. La caiguda en la creació d'empreses al conjunt del territori espanyol es va limitar al 0,4%, en donar-se d'alta un total de 94.587 noves societats. La Comunitat de Madrid, amb 21.628 empreses creades el 2018 i amb un ascens del 5,6% en un any, va liderar la llista, al mateix temps que els procediments concursals en aquesta autonomia van descendir un 1,3%, fins als 747 concursos.

Les empreses catalanes, per la seva banda, van registrar l'any passat un total de 968 concursos de creditors, després d'incrementar-se un 11,3% comparat amb les dades de l'any previ, el que suposa prop d'un de cada quatre procediments iniciats a tot Espanya.

El nombre de concursos de creditors iniciats per les empreses mercantils al conjunt d'Espanya durant l'any passat va descendir un 2,4% respecte el 2017, fins als 4.108 processos, el que suposa la xifra més baixa de l'última dècada, gràcies a l'auge del mercat de l'habitatge i a la millora en el sector de la construcció.

Segons les dades d'Axesor, les incidències registrades en la construcció van descendir gairebé un 8% al llarg de l'any, amb només 745 concursos de creditors iniciats, la xifra més baixa des del 2008.

De la mateixa manera, l'auge al mercat de l'habitatge experimentat l'any passat va provocar que el segment de les activitats immobiliàries també registrés un descens de l'11,5%, amb 193 processos, fet pel qual es va aconseguir així el primer balanç per sota dels 200 concursos de creditors durant els darrers deu anys.

Pel que fa a l'últim mes de l'any, els procediments concursals van retrocedir un 2,5% en termes interanuals, amb 314 incidències registrades, una vegada més la xifra més baixa per a un mes de desembre en els darrers 10 anys.

El sector de la construcció va reduir un 14,5% el nombre de concursos al desembre, fins als 47 processos formals d'insolvència i va complir, així, amb 26 mesos consecutius per sota dels 100 concursos mensuals.

Pel que fa a les activitats immobiliàries, només es van decretar 13 incidències, xifra que representa una caiguda del 23,5% respecte el mateix mes de l'any anterior.

Per contra, el sector que menys ha contribuït a la caiguda del nombre de concursos de creditors va ser el del comerç, davant de diversos desafiaments, com el comerç electrònic, que està transformant els models de consum i afecta sobretot els comerços tradicionals, o el refredament de l'optimisme dels consumidors, que impacta directament en la despesa.

Així, al desembre es van registrar 83 concursos de creditors en el sector comercial, fet que suposa un 7,8% més que al desembre del 2017 i es va concloure l'exercici amb 991 noves insolvències judicials, unes xifres que suposen un augment del 2,2% sobre l'any anterior i que a més són les més elevades des del 2015, i aconsegueix així el sector el seu tercer any consecutiu d'augment en el nombre de concursos de creditors començats.

Un altre sector en el qual també van pujar les incidències va ser el de l'hostaleria, que va anotar 262 nous processos formals d'insolvència, una xifra que, encara que superior a la del 2017, es queda per sota dels números registrats l'any 2016, quan es van registrar 274 casos.

Per altra banda, la taxa de convenis es va situar al desembre en el 2,62%. Això significa que només el 2,62% dels concursos conclosos al llarg de l'any han acabat en un acord per garantir la continuïtat de l'empresa sotmesa a concurs. La taxa de convenis compleix, d'aquesta manera, nou mesos consecutius per sota del 3%.