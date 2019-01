Incertesa a la «zona euro»

Debilitat. Les polítiques locals, les turbulències en els mercats borsaris i les guerres comercials són les principals incerteses que afecten una economia cada vegada més afeblida per un creixement mundial lent i l'impacte de les polítiques proteccionistes. Les protestes de França de finals del 2018 han fet baixar la producció i el consum, la inestabilitat política sacseja Itàlia i la indústria automotriu alemanya es recupera.

'economia de la «zona euro» es troba en aquests moments en una situació dèbil arran de les perilloses incerteses amb les quals afronta el 2019: des de les dificultats polítiques locals fins a les turbulències en els mercats borsaris i les guerres comercials.

El primer lot significatiu de dades publicat a principis d'aquest 2019 va mostrar que la inflació va ser més baixa de l'esperada durant el mes de desembre i va confirmar informes anteriors que el creixement de la manufactura i els serveis es va reduir fins al seu nivell més baix des del 2014.

L'economia europea és cada vegada més anèmica, afeblida per un creixement mundial més lent i l'impacte de les polítiques proteccionistes, i posarà a prova la resolució de Banc Central Europeu per de reduir gradualment els seus estímuls.

Els formuladors de polítiques ja van augmentar el risc al desembre, en disminuir les projeccions econòmiques i en acabar al mateix temps les compres netes d'actius que han ajudat a impulsar la demanda en la zona euro.

Benoit Coeure, membre de la junta directiva del BCE, va oferir divendres una mostra de confiança, tot assenyalant que l'expansió és «còmoda» en la zona de l'euro i «forta» en l'àmbit mundial. Alhora, va reiterar que les taxes d'interès es mantindran baixes durant molt de temps i va dir que la decisió d'aturar la compra de bons és un gir i no un canvi de direcció total en l'estratègia del Banc Central.



Risc de crisi financera

«Hi ha una desacceleració per les preocupacions sobre el comerç i encara hi ha un risc de crisi financera», va assegurar Coeure en una entrevista a la ràdio francesa France Inter. «Hem d'estar molt atents», va afegir. Una inflació més feble reforça la postura dels formuladors de política que qualsevol sortida dels estímuls no convencionals ha de ser gradual.

Mentrestant, els preus al consumidor van augmentar 1,6 per cent anual al desembre, per sota del 1,9 per cent de novembre. A més, tota l'economia de la zona euro va trontollar a finals de 2018 pel fet que les protestes violentes a França van enfonsar la producció i el consum, la inestabilitat política va continuar sacsejant Itàlia i la indústria automotriu alemanya va lluitar per recuperar-se dels canvis en la regulació durant la tardor.

L' índex de Gerents de Compres de IHS Markit per a fàbriques i serveis es va situar en 51,1 al desembre, una caiguda de 7 punts durant l'any passat. Si bé les dades suggereixen que l'economia va créixer aproximadament 0,3 per cent en l'últim trimestre, l'impuls va ser de només la meitat el mes passat.

Malgrat les indicacions d'un creixement més lent, les xifres de desocupació a Alemanya van proporcionar certa tranquil·litat el divendres. La desocupació va disminuir en 14.000 persones, amb un ajust per la temporada de desembre, a 2,26 milions, i la taxa de desocupació es va mantenir en un mínim històric de 5 per cent.

Les dades que s'han de fer públiques la setmana vinent mostraran un panorama més clar de l'estat de la zona euro, quan es publiquin els informes sobre la producció industrial en les quatre economies més grans de la regió i la confiança econòmica en el bloc de dinou nacions.