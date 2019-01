Un sindicat denuncia que Ryanair vol tancar bases a Canàries

El sindicat USO va denunciar ahir que l'aerolínia Ryanair va amenaçar els seus tripulants de cabina de l'aeroport de Tenerife Sud amb el tancament d'aquesta base, així com la de Las Palmas, abans de les noves vagues convocades per a la setmana vinent.

Segons USO, convocant d'aquestes noves mobilitzacions, juntament amb el Sindicat Independent de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries, Ryanair ha instat a la plantilla de Tenerife Sud a signar un acord abans del 18 de gener, «malgrat que les seves ofertes no compleixen amb la llei», amenaçant-los amb el tancament d'aquestes bases canàries si no ho fan. Aquest xantatge es produeix de nou a les portes d'una vaga, els dies 8, 10 i 13 de gener per a exigir a l'aerolínia de baix cost que compleixi amb la legalitat laboral vigent a Espanya.