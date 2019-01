El comerç català demana que es consensuï l´inici de les rebaixes

La liberalització de la temporada de rebaixes ha fet que les principals associacions que representen el comerç català, especialment el petit, coincideixin en la urgència de consensuar una data d'inici de la campanya de rebaixes d'hivern, que tradicionalment ha començat el 7 de gener.

La modificació de la llei espanyola d'ordenació del comerç minorista, el 2012, que va deixar en mans de cada comerciant decidir la durada de les promocions i el període d'aplicació, així com el veto del Tribunal Constitucional a diversos aspectes de la normativa catalana sobre comerç, han fet que aquesta data hagi perdut atractiu comercial.

El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha explicat que les rebaixes es van liberalitzar perquè la llei només afectava el comerç físic i, en paral·lel, havien aparegut nous canals de venda que no estaven subjectes a l'esmentada regulació, com la venda a través d'Internet. «Passa que l'administració es va comprometre a seguir promocionant el dia 7 de gener com a dia d'inici de les rebaixes i no ho està fent», ha denunciat Jené.

De la seva banda, el president de RetailCat, Joan Carles Calbet, considera que si es tornés a consensuar l'inici de les rebaixes, «el missatge seria molt més potent». «La falta de consens entre els comerciants no ajuda i fa que el sentit de les rebaixes es dilueixi», ha assegurat Calbet, precisant que el sector tèxtil és el més afectat per la liberalització de les rebaixes, tot i que encara hi ha grans grups, com Inditex o El Corte Inglés, que esperen al 7 de gener per arrencar oficialment les rebaixes.

El vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha comentat que fins i tot membres d'aquesta associació, que representa 20 eixos comercials de la ciutat, van començar amb les promocions el 23 de desembre, sobretot al centre, amb descomptes de fins al 35 o el 40%. «Poden arribar on vulguin, de manera que els comerços que hagin començat abans del 7 de gener rebentaran els preus amb descomptes de fins al 65 i fins i tot el 70%. Per això, demanem al sector que es posi d'acord amb la data d'inici», ha explicat Puig.

«Cada sector fa la guerra pel seu compte i es perd el paraigua comercial de les rebaixes. Només els més poderosos i el comerç online poden sostenir aquest ritme», ha dit el vicepresident de Comertia, Benito García, que alerta que, si no hi ha canvis en aquesta dinàmica, l'oferta comercial s'empobrirà i quedarà en mans dels grans grups.



L'impacte del «Black Friday»

L'efectivitat de les rebaixes està sent cada vegada més qüestionada, ja que si bé abans els comerciants les usaven per vendre les existències sobrants a bon preu, aquest esquema ara «perd sentit», ha argumentat el president de RetailCat ,que apunta que «és possible que hagi arribat el moment de repensar el model».

El Divendres Negre o Black Friday, que se celebra el 23 de novembre i marca l'inici de la campanya de Nadal amb importants descomptes, ha estat qualificat de «desastre» per algunes associacions del sector i com un element més que contribueix a la desestacionalització de la temporada de rebaixes sense tenir un impacte especialment positiu. «El Black Friday es menja part de les vendes de desembre. La campanya està mal enfocada, perquè compres els regals de Nadal al novembre, quan també hi ha descomptes, però després no es ven més perquè la gent no compra dues vegades», considera Calbet.

Des de Barcelona Oberta, Jené considera que la campanya de Nadal ha estat «correcta» i alhora «fluixa», en funció de si s'inclou o no el Black Friday, però ha destacat que malgrat provocar un desplaçament de les vendes, el Divendres Negre també «ha aconseguit atreure molta demanda en un mes tradicionalment fluix».