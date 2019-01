El comerç gironí enceta les rebaixes amb bon peu però reclama una data d'inici «oficial»

El primer dia «oficial» de rebaixes va deixar un bon regust de boca a bona part dels comerciants de les comarques gironines. Malgrat començar en dilluns i tot i que molts negocis ja fa dies que llancen ofertes, en general la campanya d'hivern ha començat amb bon peu per al petit i mitjà comerç de la demarcació. Així ho explica, per exemple, l'Associació de Comerciants Girona Centre, l'entitat representativa del comerç local que ahir, en la seva gran majoria, iniciava les rebaixes d'hivern. Segons va explicar el seu president, Josep Maria Nogué, «la campanya ha començat bé, amb una bona afluència per ser un dilluns, tot i que encara és aviat per dir si serà millor que la de l'any passat».

El comerç local va reiterar ahir la seva demanda de fixar, per llei, una data d'inici de les rebaixes per combatre la liberalització d'horaris que permet als establiments començar les ofertes abans de la data tradicional del dia després de Reis. La presidenta de Cecot Comerç, Cristina Escudé, va apostar per aconseguir un consens per fixar una data d'inici de les rebaixes d'hivern, va anunciar ahir en un comunicat.

Va valorar positivament l'arrencada d'aquest període de descomptes, encara que va assenyalar que «ha quedat totalment desvirtuat» per la liberalització del sector, que deixa a mans de cada establiment marcar la data d'aquestes promocions.

En aquest sentit, també va apuntar que ha «perdut potència», perquè la incorporació del Black Friday, que no ha augmentat el creixement real de les vendes, en molts casos suposa una bestreta de les compres nadalenques, així com la compra en línia.

Escudé va assegurar que encara que hi hagi una pujada del consum, «els marges es veuen fortament reduïts» per l'ajustament dels preus, a causa de la proliferació de descomptes durant tot l'any.

Això obliga els comerciants a «plantejar-se, amb imaginació, com es poden incrementar les vendes, sense tenir en compte els efectes estacionals i de calendari», perquè, segons el seu punt de vista, els descomptes s'han imposat al llarg de l'any.

Tot i la irrupció del Black Friday, ahir molts consumidors van sortir al carrer per aprofitar les rebaixes, com la Núria, que té previst gastar-se uns 70 euros: «Tot i el Black Friday, la gent surt igual a comprar», va valorar. De la mateixa manera, l'Alfredo, amb uns 250 euros de pressupost que dedicarà principalment a roba esportiva, va afirmar que «sempre» aguanta fins al 7 de gener. Altres, com la Maria Cristina, van aprofitar les promocions d'abans de Reis. Ahir dilluns, però, va tornar a sortir per buscar roba i calçat, una de les principals adquisicions entre els primers que van aprofitar les rebaixes.



Gran afluència a l'Espai Gironès

La campanya de rebaixes a l'Espai Gironès es va iniciar amb importants descomptes, que en alguns establiments arriben al 75%. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, va valorar molt positivament l'inici de la campanya i va indicar que s'espera una gran afluència de públic.

Algunes botigues ja havien començat les rebaixes abans d'avui però això no ha restat visitants durant el primer dia. «Als establiments hi ha una àmplia oferta, de molta qualitat, i és una gran oportunitat per fer compres de plena temporada a molt bon preu», va destacar el gerent de l'Espai.

Al conjunt de Catalunya les rebaixes van arrencar amb el debat de fons sobre si s'hauria de consensuar una data d'inici i amb bones perspectives en el comerç, que preveu un augment de les vendes del 2% que podria arribar al 5% si es manté el fred. Malgrat que algunes marques s'han avançat al període tradicional de rebaixes, ja que la llei els permet fer-ho, el cent per cent dels establiments comercials van coincidir ahir a oferir els seus descomptes.