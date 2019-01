Declaren els caps de l'empresa que gestionava els historials d'iDental

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, prendrà declaració avui a partir de les 10 hores, en qualitat d'investigats als tres responsables de l'empresa informàtica que gestionava els historials mèdics dels pacients d'iDental i que van destruir la informació tot i que el magistrat havia ordenat preservar-la per incorporar-la a la causa. Es tracta dels responsables de l'empresa OVD Hispano SL, filial a Espanya de la francesa OVH SAS, que en 25 servidors i dues raks emmagatzemava milers d'imatges i còpies de les històries dels afectats per l'estafa.El jutge portava des l'1 d'agost realitzant gestions amb aquestes persones per tal de salvaguardar els servidors per, arribat el moment, bolcar la informació. No obstant això, el passat 19 de desembre, un representant d'aquesta societat va comunicar per email al jutjat que s'havia eliminat el contingut que albergaven i era impossible recuperar-la.Ara, el magistrat, que ha obert una peça separada sobre OVD Hispano en la instrucció, cita als tres responsables de l'empresa com a imputats per un possible delicte de desobediència perquè podrien haver incorregut en un greu incompliment de les obligacions legals de col·laborar amb el sistema judicial.Pel jutge, la situació "és encara més greu" perquè porta treballant amb els ara investigats des del mes d'agost per la diligència d'obertura dels servidors, que es troben a França, i als quals es pretenia accedir de manera remota des d'Espanya .