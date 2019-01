L´Autoritat Fiscal rebaixa la previsió de creixement d´Espanya fins al març

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha rebaixat lleugerament la seva previsió de creixement de l'economia espanyola en el primer trimestre del nou any, passant de l'anterior pronòstic del 0,8% a l'actual 0,7%, mentre que la manté en el 0,7% per al quart trimestre de l'any passat, segons reflecteix l'última actualització del seu model «Mipred», que pronostica la taxa de creixement del PIB en temps real.

Aquesta estimació per al primer trimestre de l'any suposa el mateix creixement que preveu es registri en l'últim trimestre de l'any passat, tot i que un major augment del ja registrat a la resta de l'exercici passat, quan en els tres primers trimestres de 2018, el PIB va augmentar un 0,6% en cadascun.

Aquesta última actualització es deu a les últimes dades de desembre de l'Índex PMI de serveis i consum d'energia elèctrica, que han fet a la AIReF rebaixar les seves previsions a l'0,72% per al quart trimestre de 2018 i al 0,74% per al primer trimestre d'enguany.



Previsió elevada

Anteriorment havia elevat al 0,8% la seva previsió de creixement per al primer trimestre de l'any, després dels últims dades d'afiliació a la Seguretat Social, dels quals es desprèn un increment mitjà de 563.965 afiliats (+ 3,06%) en 2018 , el seu segon millor dada des de 2006, després d'haver registrat al desembre 78.541 cotitzants més (+ 0,4%).

L'alça del 0,72% que preveu actualment per al quart trimestre, unit al creixement del 0,6% en els trimestres precedents, suposaria una taxa de creixement per a l'any 2018 d'entorn del 2,52%, lleugerament per sota del 2,6% pronosticat pel Govern el passat mes d'octubre, quan va baixar una dècima l'anterior previsió feta per l'Executiu de Mariano Rajoy.



Últim pronòstic

Per a la realització del seu últim pronòstic, l'Autoritat Fiscal ja comptava amb la informació procedent del 80% dels indicadors a publicar relatives al mes d'octubre; del 40% dels de novembre; i del 30% dels de desembre.

En les seves properes actualitzacions, la AIReF inclourà les dades de l'índex de producció industrial (IPI); a més de la retribució bruta i les vendes totals de les grans empreses, per proporcionar un pronòstic més detallat.