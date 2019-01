Rato responsabilitza el Banc d´Espanya de la fusió que va donar lloc a Bankia

L'expresident de Bankia Rodrigo Rato ha assegurat que la fusió de les set caixes que van donar lloc al grup BFA-Bankia es va fer per petició del Banc d'Espanya, que va dictar les instruccions i "no va deixar gaires opcions", perquè la fusió era l'única manera de complir amb els requisits de capital.

Així ho ha indicat durant la seva compareixença pel judici de la sortida a Borsa de Bankia, que s'ha reprès aquest dimarts a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la qual ha assenyalat que respondrà les preguntes de la Fiscalia, del Fons de Reestructuració d'Ordenació Bancària (FROB) i del seu advocat.

L'expresident de Bankia ha explicat durant la seva intervenció que el pla de negoci de Caja Madrid, entitat que llavors presidia, elaborat el març del 2010, no contemplava la fusió amb cap entitat, sinó que es va decidir arran del Reial decret Llei de maig de 2010, que va establir la creació de sistemes institucionals de protecció (SIP) per a les entitats que no complissin amb els requisits de capital necessaris establerts per l'Autoritat Bancària Europea (EBA).

Segons ha indicat, Caja Madrid estava a prop del límit de requisits de capital i la legislació llavors exigia sotmetre's a un procés de 'fusió freda' amb altres caixes, perquè les caixes d'estalvis no tenien accions i Caja Madrid no havia emès quotes participatives (un instrument semblant a les accions però sense drets de vot).

"Les seves possibilitats de captar capital eren zero, el consell d'administració de Caja Madrid va accedir a complir la llei, no era una decisió en què hi hagués gaires opcions, i vam no entrar en contacte amb cap caixa que estava en la mateixa situació que nosaltres", ha assenyalat Rato, qui ha reiterat que aquest va ser "l'únic motiu" pel qual Caja Madrid va acceptar entrar en el SIP.

Rato, que ha respost les preguntes de la Fiscalia en to altiu, ha assegurat que el llavors governador del Banc d'Espanya li va trucar per telèfon i el va citar a la seva oficina amb el llavors president de Bancaja, José Luis Olivas, per començar a negociar una fusió.

"El Banc d'Espanya em va comunicar oficialment la seva opinió que Caja Madrid i les altres sis caixes (Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia i Caja La Rioja) eren raonablement viables", ha assenyalat, a la qual cosa la fiscal ha respost que, segons un informe intern d'inspectors del Banc d'Espanya, Bancaja es trobava en un procediment d'inspecció del supervisor i el seu diagnòstic indicava que comptava amb una "escassa generació de recursos per cobrir necessitats de sanejament i insolvència".

No obstant això, Rodrigo Rato ha negat que tingués accés en aquell informe, que era intern del mateix Banc d'Espanya i que "es contradiu literalment amb el que va dir en el moment de la creació del SIP". D'aquesta manera, ha defensat que l'opinió oficial i vinculant del supervisor bancari era la de la seva comissió executiva, que afirmava que les caixes eren "perfectament viables" i que els processos de reestructuració venien donats si les entitats volien tenir accés al capital necessari per complir amb els requisits de l'EBA.

"El Banc d'Espanya ens va indicar clarament els passos que havíem de fer; no ens va donar gaires opcions", ha defensat Rato, qui ha assenyalat que Caja Madrid estava en contacte amb cinc caixes més i que el governador i el sotsgovernador del Banc d'Espanya van incorporar Bancaja en aquell procés. "El Banc d'Espanya i el FROB van decidir que era bo que féssim una operació més gran i nosaltres el vam executar professionalment", ha indicat.