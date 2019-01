Els taxistes donen de treva fins divendres al Govern sobre la regulació VTC

Els taxistes van donar una treva fins divendres a la Generalitat perquè decideixi si accedeix a obligar a precontractar els serveis de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) amb un mínim de 12 hores d'antelació o, si no, convocarà mobilitzacions que tindran el seu punt àlgid durant l'MWC. Fonts del sector van detallar que han accedit a prorrogar el termini marcat en un primer moment, que expirava avui, perquè el Govern ha mostrat bona voluntat i s'ha compromès a «estudiar la viabilitat jurídica» de les exigències dels taxistes, que també demanen que els conductors de serveis com Uber, Cabify i plataformes similars no puguin estar voltant pel carrer. Aquest va ser el principal resultat de la reunió que han mantingut aquesta tarda representants d'Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) i l'Associació Empresarial del Taxi. En la trobada, els taxistes van tornar a posar les seves dues principals demandes a incorporar en la futura normativa catalana de les llicències VTC: que sigui obligatori precontractar els serveis amb una antelació mínima de 12 hores i que els cotxes d'Uber, Cabify i altres similars hagin de tornar a la base. "Si no s'estableix la precontractació i aquests vehicles es queden circulant pel carrer, llavors estan fent de taxis. I qui vulgui fer de taxi que obtingui una llicència", ha sostingut hores abans de la cita el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez.