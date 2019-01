Acciona s'alia amb Ilsa per impulsar l'AVE privat

Acciona va comunicar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) l'acord assolit recentment per aliar-se amb Ilsa, societat dels propietaris d'Air Nostrum que ja té autorització per convertir-se en el primer operador ferroviari privat que entri a competir amb Renfe a l'AVE.

El grup que presideix José Manuel Entrecanales va comunicar l'operació al «superregulador», que compta amb un termini d'un mes per analitzar-la, segons consta en els registres de l'òrgan.

Amb aquest acord, Acciona es posiciona per entrar en el transport de viatgers en tren, un negoci actualment monopoli de Renfe, però que s'obrirà a la competència en 2020.

No obstant això, Ilsa ja ha obtingut «llum verd» per començar a operar un AVE internacional entre Madrid i Montpeller, tota vegada que les línies transfrontereres ja estan liberalitzades.

Es tracta d'una línia que, malgrat el seu caràcter internacional, preveu realitzar parades a Saragossa i la Ciutat Comtal, amb la qual cosa, en la pràctica, competiria amb l'AVE de Renfe, i també amb el 'pont aeri», al trajecte Madrid-Barcelona, el corredor que més demanda i més viatgers registra del país.

La signatura promoguda pels propietaris d'Air Nostrum té des del passat mes de setembre autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per començar a operar aquesta línia. Tot i això, no ha pogut començar a prestar servei per les dificultats que, segons ha indicat en el moment d'obtenir l'autorització, troba per llogar trens AVE a Renfe.



Un soci per a Ilsa

Ilsa aconsegueix ara amb Acciona un soci per arrencar aquest servei d'AVE o plantejar altres connexions domèstiques quan el 2020 s'obrin a la competència dels tràfics dins del país.

Per Acciona, l'entrada en transport de viatgers en AVE encaixa amb la seva estratègia de negocis sostenibles.

El l'actualitat, l'AVE de Renfe transporta uns 22 milions de viatgers a l'any, si bé segueix encadenant rècords anuals d'augments passatgers, que s'espera segueixin creixent per l'augment de la demanda i la inauguració de les línies actualment en construcció, com són l'AVE a Galícia, l'AVE a Extremadura o la 'I' basca, entre altres corredors.