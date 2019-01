La Generalitat confia en el projecte empresarial de la Nylstar de Blanes

La directora general d'Indústria de la Generalitat, Maria Matilde Villarroya, ha mostrat plena confiança del govern català amb el projecte empresarial de la Nylstar de Blanes (la Selva). Villarroya ha detallat que l'empresa compta amb un "projecte de negoci força atractiu" ja que estan fabricant un producte "molt acceptat" per a altres grans indústries tèxtils. De la mateixa manera, la directora general creu que "falta temps per consolidar les comandes" i per aquest motiu la Generalitat els ha donat "suport econòmic". "És important que no es transmeti una imatge que l'empresa no està bé, perquè no és veritat", ha reblat Villarroya.