El preu de la llum seguirà elevat amb una crescuda del 8% el 2019

Els futurs elèctrics vaticinen que els alts preus de la llum es prolongaran en aquest 2019, després d'un 2018 que va tancar com el segon any amb el preu mitjà del mercat elèctric més car des de 1998, i auguren una pujada del pool per a aquest exercici del voltant d'un 8% respecte a l'any passat.

Segons dades de la consultora Grup ASE, el mercat ibèric de futurs (OMIP) va tancar el 2018 la cotització per a aquest 2019 a 61,9 euros per megawatt hora (MWh), fet que suposa aquest 8% més respecte als 57,29 euros per MWh en què va tancar el pool de mitjana per al conjunt de 2018.

Així, el mercat d'emissions seguirà sent protagonista en el preu elèctric a Europa, amb una cotització del diòxid de carboni que es mantindrà en els alts nivells actuals.



Baixades del barril de cru

Els analistes de la consultora destaquen que prova d'aquest pes del mercat d'emissions és que les fortes baixades del preu del barril de cru Brent i del gas no han reduït els preus dels mercats de futurs elèctrics europeus al desembre.

A més, les projeccions de la corba de preus a més llarg termini, en l'horitzó del 2020, també s'ha incrementat en els últims mesos pel que fa als preus que marcaven amb anterioritat, amb un preu per al pròxim any de 56,4 euros per MWh a tancament de desembre.

El preu majorista de l'electricitat, el conegut com a pool, va tancar l'any 2018 amb una mitjana per a l'exercici de 57,29 euros per MWh, un 11,1% més car que el 2017 i un 26,5% més elevat que la mitjana dels últims cinc anys.

El pool té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i l'impost d'Electricitat.

El Govern espanyol va congelar per al 2019, i per cinquè any consecutiu, els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.