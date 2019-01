Pridatect aixeca una ronda d'inversió d'un milió d'euros per expandir-se

L'empresa «legaltech» Pridatect, fundada per tres gironins, David Casellas, Pere Simón i Lluís Alsina, ha tancat una ronda d'inversió de més d'un milió d'euros. La signatura usarà el capital per expandir el negoci a països com Alemanya, on ja disposa d'una filial, i Regne Unit. Paral·lelament, la companyia pretén continuar consolidant-se en el mercat espanyol. En la ronda han participat, segons ha anunciat la signatura, Encomenda Smart Capital, ESADE BAN, i els emprenedors alemanys Tim Schumacher i Finn Schönefeldt.

L'empresa, amb seu a Barcelona, va llançar al mercat una plataforma online per facilitar a les gestories l'adequació RGPD de les empreses. Es tracta d'una innovadora solució Programari as a Service (Saas) que permet realitzar d'una manera totalment online a gestories i despatxos professionals tots els processos d'avaluació de riscos i generació de documentació RGPD que requereix el nou Reglament de Protecció de Dades Europeu.