Proposa traslladar a l'Estat la despesa no contributiva de la Seguretat Social pel dèficit

L'Autoritat Fiscal sosté que visualitzar el desequilibri de la Seguretat Social de 17.400 milions com un problema del conjunt de les administracions públiques permetria reduir la incertesa existent respecte a la sostenibilitat del sistema, que genera «distorsions en la presa de decisions de pensionistes i agents econòmics», afectant decisions d'estalvi i consum i portant a una «desafecció generalitzada» amb el funcionament del sistema.

Per tancar el dèficit estructural existent en la Seguretat Social, que estima entre l'1,3% i l'1,5% del PIB, proposa el traspàs de responsabilitats de despesa de la Seguretat Social a l'Estat, mitjançant l'elevació de les cotitzacions destinades a contingències comunes (pagament de pensions) a costa de les assignades al SEPE (pagament per desocupació). Considera que la cotització per desocupació podria reduir-se entre tres i quatre punts en favor de la Seguretat Social, assumint l'Estat la pèrdua per al SEPE, la qual cosa comporta una despesa d'uns 10.400 milions.