Vodafone vol acomiadar 1.200 treballadors a Espanya

Vodafone Espanya vol acomiadar 1.200 treballadors, segons ha anunciat la companyia als representants sindicals i a través d'un comunicat. L'empresa ha citat els treballadors a una reunió a finals de gener, i ha justificat els acomiadaments per "raons econòmiques, productives i organitzatives".

Segons Vodafone, ha tingut una caiguda d'ingressos i d'EBITDA (els beneficis abans d'interessos, impostos, amortitzacions i depreciacions ) i, a més a més, vol potenciar un model organitzatiu "més simplificat" i més "competitiu".

"Vodafone, sent sensible a l'impacte d'aquesta mesura, aborda la negociació amb la determinació d'arribar al millor acord possible amb la representació social tant pels empleats com per l'empresa", ha assegurat la companyia.