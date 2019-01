La creació d'empreses cau un 14% i les dissolucions creixen un 33% a Girona

El nombre de noves societats mercantils va caure un 14% a les comarques gironines el passat mes de novembre respecte al mateix mes del 2017, fins a sumar 116 empreses, alhora que les dissolucions empresarials es van incrementar un 33%, fins a un total de 65 empreses menys, segons les dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les dades gironines contrasten amb la tendència general, donat que a Catalunya i a Espanya es van produir increments en la creació. A Catalunya va augmentar el novembre passat un 9,1% en relació al mateix mes del 2017, fins a les 1.494, segons les dades provisionals. Respecte, el 2016, però, la xifra d'empreses creades va caure un 11,72%. Per contra, el nombre d'empreses que es van dissoldre va pujar fins a les 168 al novembre, un 15,1% més respecte el mateix període de l'any anterior. A nivell de tot l'Estat, al novembre es van constituir 7.974 societats mercantils, cosa que representa un increment del 3,3% més respecte del 2017; i se'n van dissoldre 1.989, un 9,9% més que el 2017. D'aquestes, el 77,2% hi van fer voluntàriament, el 10,2% per fusió i el 12,6% restant per altres causes.

Pel que fa la taxa intermensual, el nombre d'empreses creades a Catalunya va augmentar un 10% després que a l'octubre se'n constituïssin 1.358, mentre que la xifra d'empreses dissoltes va créixer un 40% després d'haver-se dissolt 120 el mes anterior.

Respecte a altres territoris de l'Estat, Catalunya va ser el segon que va crear més empreses, només superada per la Comunitat de Madrid, amb 1.840, i seguida d'Andalusia, amb 1.381. En canvi, quant a les empreses dissoltes, Catalunya se situa en tercer lloc, amb 168, per darrera Andalusia (297) i la Comunitat de Madrid (618). D'altra banda, el 20,6% de les societats mercantils creades al novembre a l'Estat correspon al comerç i el 15,3% a Immobiliàries, financeres i assegurances. Quant a les societats dissoltes, el 22,2% pertany al comerç i el 15,9% a la construcció.