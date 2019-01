Ernest Plana opta a la reelecció per presidir la FOEG

El president de la FOEG, Ernest Plana, optarà a continuar encapçalant la Patronal en les eleccions que se celebraran el 17 de gener, amb una candidatura renovada, que comptarà amb la incorporació de més dones i empresaris joves i que serà representativa del conjunt de sectors que integren la Patronal. L'objectiu és seguir amb la tasca desenvolupada en els darrers sis anys i també aplicar el full de ruta anunciat el 27 de setembre passat, durant l'acte de celebració del 30 aniversari de la FOEG.

El document que es va presentar, que recollia les demandes dels diferents sectors, és un punt de referència per continuar treballant per solucionar problemes pendents i mancances del territori, que afecten la competitivitat de les empreses i suposen un obstacle per avançar.

Entre altres punts, es destaca la necessitat de recuperar els oficis i de potenciar la formació professional. Les empreses no troben els professionals especialitzats que caldria i falta encaixar l'oferta i la demanda per poder reduir més l'atur.

En l'apartat d'infraestructures, es remarca la conveniència de disposar d'un baixador a l'aeroport que el convertiria en el primer del sud d'Europa connectat a l'alta velocitat, i també es recorda que cal accelerar les obres pendents a les carreteres (amb el desdoblament de la N-II com a prioritat).

Una altra de les demandes clau és el tema energètic, medi ambient i les noves tecnologies, on es posa de manifest que calen solucions urgents per a les pujades constants del preu de l'electricitat i uns polígons amb accés i bona connexió de fibra òptica.

A la radiografia de les mancances hi ocupa un altre lloc destacat la petició que es compleixin les lleis de manera efectiva i que s'evitin els obstacles administratius, que fan perdre temps i resten competitivitat.

Tal i com ja va destacar el president de la FOEG, Ernest Plana, són reclamacions que ja fa molt de temps fa la Patronal gironina, però que continuen pendents de resoldre.

Un altre dels objectius és seguir construint la patronal del segle XXI, adaptada a les noves necessitats, amb una oferta de serveis en consonància a les demandes de les empreses, i exercint de lobby. Es continuaran dedicant tots els esforços possibles a potenciar la industrialització i a acostar encara més la patronal als empresaris.

La Patronal ha continuat creixent i representa actualment més de 15.000 empreses.



President des del 2012

L'empresari figuerenc Ernest Plana Larrousse va assumir la presidència de la patronal gironina en substitució de l'empresari Jordi Comas, que va morir el novembre de 2012. A les eleccions de 2014 va presentar la seva candidatura i va ser escollit per seguir al capdavant de la Patronal gironina quatre anys més.

Ha aconseguit que la FOEG sigui una entitat forta i representativa del teixit econòmic de les comarques de Girona i ha reivindicat la figura de l'empresari, com a "persona que dedica la seva vida a generar ocupació i valor afegit", segons ha manifestat en repetides ocasions.

El president de la FOEG, Ernest Plana, ha desenvolupat la seva trajectòria professional al sector de la mecànica. Del 1998 i fins el 2018 va ser president de l'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de les comarques gironines (CORVE). És membre del comitè executiu i de la junta directiva de Foment del Treball, de la Fepime i de la junta directiva de la CEOE.