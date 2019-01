Fibracat aterra a Girona i obrirà la seva primera botiga al carrer de Santa Clara

Fibracat, l'únic operador global de telecomunicacions 100 % català, va fer ahir una passa crucial en el seu procés d'expansió per tot Catalunya: ha signat el contracte de lloguer pel qual podrà obrir la seva primera store a la ciutat de Girona i ho farà en un local situat a l'emblemàtic carrer de Santa Clara. Es tracta d'un local de gran dimensions, tres plantes que sumen més de 200 m2, en una ubicació immillorable: al número 20 del cèntric carrer de Santa Clara.

Amb la tria d'aquesta ubicació tan estratègica i identificativa, l'operador català té la voluntat tant de donar atenció als veïns de la ciutat de Girona i de la demarcació, com als possibles visitants de la ciutat procedents d'altres punts del territori català. Per a Fibracat, la demarcació de Girona és un territori clau perquè el seu procés d'expansió sigui un èxit. D'altra banda, l'obertura de la store gironina suposarà la creació de, com a mínim, cinc nous llocs de treball.

Meritxell Bautista i Josep Olivet, directora comercial i CEO de Fibracat, respectivament, van estar ahir a Girona per signar el contracte de lloguer que permetrà convertir l'edifici en una moderna store amb tots els trets identificatius de la companyia. La planta baixa de l'edifici es convertirà en la botiga, la primera farà les funcions d'oficina i la tercera, serà el magatzem.

Està previst que la inauguració tingui lloc entre abril i maig vinents, moment en el qual, també, tota la demarcació de Girona tindrà la fibra òptica de Fibracat. Mentrestant, totes les persones que ho vulguin, ja poden demanar ser els primers en tenir Fibracat, trucant al 1711. L'arribada a Girona és una de les passes d'expansió que Fibracat ha iniciat aquest any 2019.