El Govern rebaixa al 2,2% la previsió del PIB per a 2019 per l'augment de l'ajust fiscal

El Govern ha rebaixat una dècima, fins al 2,2%, la previsió de creixement econòmic per a aquest any a causa del «major ajust fiscal» que contindran els Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 perquè no s'ha pogut suavitzar l'objectiu de dèficit, segons va anunciar la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño.

Calviño va explicar que els Pressupostos, que s'aprovaran avui en el Consell de Ministres, s'han elaborat amb la senda de dèficit de l'anterior Govern (1,3% del PIB) en lloc d'amb els objectius que volia l'Executiu de Pedro Sánchez (1,8% del PIB) pel fet que el PP «ha impedit» la seva aprovació al Senat.

Per aquest motiu, va dir la ministra, el creixement econòmic per a aquest any s'ha revisat una dècima a la baixa, des del 2,3% al 2,2%, a pesar que les dades de l'últim trimestre de 2018, «més positius de l'esperat», i que la caiguda del preu del petroli, la pujada del salari mínim (SMI) i del sou dels funcionaris haurien justificat una revisió a l'alça de la previsió de PIB.

«Si haguéssim mantingut la seda de dèficit de l'1,8% haguéssim revisat a l'alça el creixement econòmic, però un ajust fiscal més fort suposa un menor creixement», va subratllar la ministra, que en tot cas va destacar que la previsió del 2,2% suposa un creixement «molt notable, sòlid i molt per sobre dels països de l'entorn» espanyol i de la mitjana europea. Per a 2018 es manté la previsió de creixement en el 2,6%.

En matèria d'ocupació, la ministra va afirmar que l'estimació del Govern és que 2018 i 2019 comportin la creació de 800.000 llocs de treball. La taxa d'atur mitjana, va assenyalar, serà del 15,5% en 2018 (igual a la previsió anterior) i del 14% en 2019, en aquest cas dues dècimes més del contemplat en l'anterior quadre macroeconòmic.

«Les dades d'ocupació en 2018 han estat tremendament positius i confirmen que hem tingut una creació d'ocupació de l'entorn del 3% i una reducció de l'atur del 6%. Són xifres molt notables que s'han vist acompanyades d'una millora de la qualitat de l'ocupació», va apuntar.

Així mateix, Calviño va reconèixer que les perspectives per a 2019 es veuen molt marcades per la desaparició de determinats «vents de cua» que han impulsat l'economia en els últims anys, com són la política monetària expansiva i els baixos preus del petroli.