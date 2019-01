Telefónica reorganitza l'estratègia en el segment d'empreses

Telefónica ha decidit reorganitzar la seva estratègia per al segment empresarial a Espanya amb la finalitat d'accelerar el creixement del seu negoci per a empreses, per a això crearà una nova marca denominada Telefónica Empresas, en la qual aglutinarà totes les capacitats, solucions tecnològiques i serveis de Tecnologies de la Informació (TU).

L'operadora remarca que la seva nova estratègia està recolzada en sis grans àrees de negoci, connectivitat, núvol, seguretat, Big Data, Internet de les Coses (IoT) i lloc de treball digital, així com un model que incorpora aliances amb les grans companyies del mercat com Amazon, Google, Microsoft o Cisco.

L'objectiu de Telefónica és «liderar el mercat de serveis digitals» a Espanya aprofitant la «gran oportunitat» que suposa el mercat global de la digitalització. Així, recorda que el negoci d'empreses suposa el 21% dels ingressos de la companyia i té més de 5,5 milions de clients a escala global.

En el cas d'Espanya, Telefónica està registrant creixements interanuals durant deu trimestres consecutius en ingressos de serveis digitals i ja és la tercera empresa de Tecnologies d'Informació (TU) d'Espanya, per sota d'Indra i IBM i superant Accenture.