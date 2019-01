El clúster de l'aigua impulsa un projecte per a la gestió intel·ligent al sector hoteler

El clúster de l'aigua de Girona ha posat en marxa un innovador projecte per a la gestió intel·ligent de l'aigua al sector hoteler. Un total de 7 entitats col·laboren per introduir noves tecnologies: bioreactors anaeròbics de membrana, murs verticals i tecnologies bioelectroquímiques, entre d'altres.

Fins a set entitats formen part del projecte Watertur, que busca la implementació de sistemes intel·ligents de tractament i monitorització innovadors per facilitar l'estalvi i una gestió més sostenible de l'aigua en hotels.

La iniciativa, que es va posar en marxa l'any passat, forma part d'una de les comunitats RIS3CAT: la comunitat RIS3CAT aigua. Aquestes comunitats són projectes finançats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa ACCIÓ i el fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), i busquen sumar esforços entre empreses, universitats i centres de recerca per tal d'impulsar sectors clau i estratègics de l'economia catalana per mitjà de la innovació.

La comunitat RIS3CAT aigua es va impulsar el 2017 i s'estructura en sis projectes. El projecte «Recerca de tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en hotels», conegut com a projecte Watertur, està coordinat pel clúster de l'aigua de Catalunya, Catalan Water Partnership (CWP), i hi participen un total de 5 empreses: Sorigué, AERIS Tecnologias Ambientales, Lavola, SERHS, Fluidra i el centre tecnològic Leitat, enfocat a la millora industrial.

Totes les tecnologies de les empreses participants, adherides al CWP, es validaran o posaran en marxa en l'establiment hoteler Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm, propietat de SERHS hotels. Els diferents participants treballen cooperativament per establir sinèrgies basades en la seva complementarietat tècnica i de coneixement per tal de desenvolupar tecnologies innovadores per a la gestió intel·ligent del cicle de l'aigua en hotels.

El projecte Watertur es desenvolupa seguint tres línies principals. La primera és l'optimització i la posada en marxa de tecnologies punteres emplaçades a les pròpies instal·lacions turístiques per tal de millorar-ne el tractament de les aigues residuals i permetre la seva reutilització.

La segona involucra la implementació de tecnologies intel·ligents per a la gestió de les aigües recreatives com les piscines. La tercera és la implementació de plataformes de seguiment i monitorització del cicle de l'aigua, així com de càlcul de la petjada hídrica i de carboni per tal de dotar d'intel·ligència a l'ús de l'aigua en aquest tipus d'instal·lacions i calcular indicadors de sostenibilitat a temps real. Aquest fet permet un seguiment tant a l'establiment hoteler, així com conscienciar l'usuari del seu impacte i com les seves decisions poden reduir l'ús de l'aigua.