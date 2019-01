Els comerços catalans podran obrir aquest diumenge i set festius més a l'any

Els comerços catalans podran obrir portes aquest diumenge 13 de gener, coincidint amb el primer diumenge de les rebaixes d'hivern del 2019. És el primer festiu d'obertura autoritzada a Catalunya aquest any, segons va informar el Departament d'Empresa. A banda d'aquest diumenge, el Consell Assessor de Comerç ha consensuat set festius més en què els establiments tindran autorització per apujar les persianes. Es tracta del 7 de juliol -primer diumenge de les rebaixes d'estiu-; el 12 d'octubre -Dia de la Hispanitat-; l'1, 6 -Dia de la Constitució espanyola- i 8, 15 i 22 de desembre. Els ajuntaments podran substituir dues de les vuit dates consensuades en l'àmbit català i afegir dos dies més, fins a un total de 10 dies d'obertura comercial autoritzada per al 2019.

El Consell Assessor del Comerç està integrat per representants de la Generalitat, d'entitats municipalistes, representants de les cambres de Comerç, agents comercials, grans empreses de distribució, associacions de comerç, marxants, sindicats, i consumidors.