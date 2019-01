Compromís proposa reduir la pressió fiscal que pateixen els citricultors

La coalició política valenciana Compromís va presentar aquest dimarts una moció al Senat on reclama reduir els mòduls de l'IRPF a zero per als agricultors afectats per la crisi de preus de la citricultura i compensar els ajuntaments que aprovin exempcions en l'IBI rústic. Amb una rebaixa de la pressió fiscal, el sector dels cítrics veuria compensada «la pressió dels preus a la baixa en origen» que ha suposat l'Acord d'Associació Econòmica (AEE) entre la Unió Europea (UE) i sis dels estats de la Comunitat per al Desenvolupament de l'Àfrica Meridional (SADC, en les seves sigles en anglès).

Les organitzacions agràries del País Valencià estimen pèrdues superiors als 100 milions d'euros (ME) i la coalició valenciana reclama acords urgents després que el Ministeri d'Agricultura s'oposi a exigir a la Unió Europea l'activació de la clàusula salvaguarda que reclama el sector.

En la moció, Compromís insta a promoure, en coordinació amb els ajuntaments de zones afectades, l'exempció de l'IBI rústic en aquelles poblacions productores de cítrics afectades per la crisi del sector. La proposta és que l'executiu espanyol compensi els municipis que optin per fraccionar i ajornar el pagament de l'IBI rústic i garantir que els consistoris no tinguin problemes de liquiditat. També es planteja reduir a zero els mòduls de l'IRPF per al període impositiu de 2018 en el mètode d'estimació objectiva per a les activitats agrícoles afectades per aquesta circumstància excepcional en les zones citrícoles afectades.