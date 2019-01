Fons d'inversió temàtics

Tots els bancs haurien d'oferir un ampli ventall de fons d'inversió perquè siguin els seus clients els que decideixin com diversificar els seus estalvis. Entre aquesta àmplia carta de fons a disposició de l'estalviador es troben els temàtics o «sectorials», centrats en les grans tendències de l'economia mundial.

El concepte de «megatendències» no coneix fronteres i ha impulsat una tipologia de fons d'inversió que pretenen aprofitar els moviments demogràfics, mediambientals o d'estil de vida que marcaran l'evolució de la societat, productes de renda variable que s'han especialitzat a explotar aquestes grans tendències que mouen o mouran l'economia mundial. Aquestes tendències evolucionen independentment del cicle econòmic, a un ritme variable però continu, i la seva principal característica és que tenen la capacitat de canviar la forma en què veiem el món.

Però hi ha altres grans tendències en el món avançant en aquests moments. Per exemple, els grans canvis en la demografia (envelliment de la població, moviments migratoris cap a la ciutat, major esperança de vida...). La clau és que aquests canvis o tendències estan tenint lloc al mateix temps i, a més, mai hem patit tants canvis i tan ràpid.

Les «megatendències» són forces de canvi estructurals que s'han d'identificar amb una perspectiva a llarg termini perquè aprofiten tendències duradores i de creixement visible. Per això, solen tenir èxit en moments d'incertesa econòmica perquè el seu punt de mira és més ampli. Però també tenen alguns inconvenients: Els fons sectorials o temàtics són sempre fons de renda variable, de manera que pateixen una elevada volatilitat. És veritat que les tendències a llarg termini romanen, però les empreses en què confien aquests fons cotitzen cada dia i pateixen canvis. Sobretot, perquè no són empreses dedicades únicament i exclusiva a una «megatendència».

Per encertar amb l'elecció d'un bon fons d'inversió d'aquest tipus dins la nostra cartera, la idea és identificar la «megatendència» que volem seguir i quedar-nos amb qui millor l'hagi desenvolupat. No totes les gestores són expertes en tot. No es tracta de conèixer les millors empreses del món del sector de robòtica o Intel·ligència Artificial, però sí d'anar de la mà d'un gestor que demostri que les coneix i que porti un temps amb elles.