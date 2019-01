JARC considera el 2018 un «bon any» per als productors de porcí, sense èxit de resultats

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) considera que el 2018 ha estat un «bon any» per al sector porcí després que s'hagi tancat l'exercici amb xifres positives que han suposat un benefici mitjà de 4,45 euros per porc, lluny, però, dels 21 euros per animal del 2017. Des del sindicat ho atribueixen a una davallada de cotitzacions i a un encariment dels costos del 4%.

Segons el sindicat, el darrer any va finalitzar deixant una cotització mitjana anual del porc d'1,134 euros/quilo, segons les cotitzacions de Mercolleida. Es tracta d'una cotització mitjana similar a les obtingudes el 2015 i 2016, però un 10% inferior a la de 2017 que va ser d'1,26 euros/quilo per animal. Segons JARC, aquest fet ha suposat que una granja amb 500 mares reproductores hagi obtingut el 2018 un benefici de 53.400 euros. Els productors de porcí van tancar el 2018 amb un benefici mitjà de 4,45 euros per porc, per sota dels 21 euros/animal que es van obtenir el 2017, tot i que aquell va ser un any «excepcional» pel que fa als beneficis marcats, entre les raons principals, per uns preus baixos de les matèries primeres. Segons JARC, aquestes van augmentar un 8% en el 2018. En el cas del pinso, que suposa entorn del 70% dels costos de producció, l'augment va ser del 3%.

A aquest encariment, l'organització també hi suma unes cotitzacions del porcí més baixes durant els primers mesos de l'any, fet que va provocar que en algunes setmanes els marges de beneficis «hagin estat molt justos o inclús negatius». Els mesos d'estiu, però, van ser «la clau» per entendre aquest tancament de l'any amb beneficis. El cap sectorial del porcí de JARC, Jaume Bernis, va apuntar aquest dijous en declaracions als mitjans que aquesta situació recorda «la fragilitat de l'economia agrària». «No poder controlar aquests augments i, sobretot, no poder-ho repercutir automàticament al preu de venda» ha portat a JARC a tornar a reclamar a les diferents administracions «que treballin per establir mecanismes de mercat justos». Per Bernis, aquesta realitat, amb un augment de la producció global, ha comportat que els marges de beneficis per al ramader hagin baixat un 81% respecte al 2017.

Un altre dels factors que també ha incidit en la situació del porcí han estat les exportacions. Segons JARC, a nivell estatal aquestes van augmentar un 7,9% en volum de tones en el període de gener a octubre, però van descendir un 1,6% en matèria econòmica. Aquesta situació a Catalunya s'ha traduït en un creixement respecte al 2017 del 3,7% en volum, però en una reducció d'un 6% en valor (dades de gener a octubre). El 2018 les exportacions catalanes d'aquest sector van suposar 2.195 milions d'euros. Per Bernis, aquestes dades tenen una afectació important pel conjunt del sector, ja que l'exportació porcina estatal representa més del 60% de la producció sectorial.

Els cinc principals mercats de destí del porcí espanyol han estat la Xina (15,3%), França (14,5%), Itàlia (8%), Portugal (6,3%) i el Japó (5,9%). Des de JARC, destaquen també el creixement de mercats com els de Corea (47,3%), República Txeca (46%), Romania (36%), Filipines (25,3%) i Hongria (21%). En el cas dels països europeus que figuren en el llistat anterior, aquests han hagut d'incrementar les importacions després de veure's afectats per la Pesta Porcina Africana (PPA). Jaume Bernis va considerar aquests increments un fet «conjuntural» i, per això, va animar a seguir treballant per obrir nous mercats i va destacar la «importància» que suposa tenir una xarxa diversificada de mercats de destí. Així, el mateix va celebrar l'entrada al mercat mexicà, un important destí pel volum de població i el seu consum de carn.



Sobre la Pesta Porcina Africana

Sobre la incidència de la PPA en els mercats mundials, Bernis va reiterar la necessitat de seguir extremant els controls de bioseguretat en tots els àmbits que afecten el sector porcí i va recordar que la qualitat que se certifica des de Catalunya «ha estat la principal valedora per seguir liderant les exportacions». En aquest sentit, des de JARC es confirma que Catalunya continua essent la principal punta de llança de les exportacions porcines espanyoles, representant més del 50% del comerç internacional, tant en volum de quilos com en moviment econòmic. Des de JARC consideren que seguir treballant per augmentar l'excel·lència en la producció i mantenir-se ferms en la lluita contra la PPA són els principals reptes per al conjunt del sector. A més, aquest 2019 «també caldrà incidir en la gestió de les dejeccions i en l'apropament del sector al conjunt de la societat», va afirmar Bernis.