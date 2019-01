Presentació del congrés internacional Trufforum 2019

El proper dimarts al matí es presentarà en roda de premsa la segona edició del Trufforum, un congrés internacional que vol promocionar l'ús responsable de la tòfona europea a les llars i restaurants. Trufforum Vic 2019 pretén consolidar aquest congrés mundial convertint-lo en un punt de trobada i vertebrador del sector professional de la tòfona, divulgar-ne els valors i la cultura i popularitzar el seu ús a la cuina i la gastronomia. A més, vol dinamitzar el sector agroalimentari i agrari emergent com és el conreu de la tòfona.

La presentació que tindrà lloc dimarts comptarà amb les intervencions de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Montse Barniol; l'alcaldessa de Vic, Anna Erra; el president de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Puigdollers; i del cuiner i prescriptor de la tòfona, Ignasi Camps.

Durant la roda de premsa, s'ha previst presentar un vídeo on el xef Fermí Puig parla sobre la tòfona. Aquest reportatge s'emmarca en el projecte #catalanfood, una sèrie de vídeos produïts per la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries (PRODECA) on 14 xefs amb molt prestigi i notorietat expliquen alguns dels productes catalans. Segons un comunicat emès pel Departament d'Agricultura, els vídeos serveixen per fer valdre el potencial del camp i el producte català en paraules de qui millor ho enarbora –els xefs que el treballen.