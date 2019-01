Què és l'Efecte Hawthorne?

El concepte d'Efecte Hawthorne va ser encunyat per Henry A. Landsberger el 1955. Es refereix a un experiment que va realitzar el sociòleg, psicòleg i professor de Harvard Elton Mayo entre 1924 i 1927 sobre les conseqüències en la productivitat de les persones provocades per alterar la il·luminació de la sala de treball.



La història

A la dècada del 1920, els fabricants de components electrònics i bombetes afirmaven que la llum elèctrica evitava els accidents, protegia la vista de les persones i augmentava la productivitat. Elton Mayo i un grup d'especialistes de Hawthorne Works, una fàbrica de la Western Electric, als afores de Chicago, van decidir fer diferents experiments que van modificar les condicions de treball, amb la finalitat de determinar un escenari que aconseguís optimitzar el rendiment del personal.



L'experiment

Dos grups d'operaris assenyalats per a la prova que feien la mateixa operació en condicions laborals idèntiques van ser escollits per a la mateixa experiència: Un grup d'observació va treballar sota intensitat de llum variable mentre que el grup de control, que era el seleccionat, va treballar sota intensitat de llum constant. Es pretenia conèixer l'efecte de la il·luminació sobre el rendiment dels operaris.

Els resultats van mostrar una relació directa. A major il·luminació, major productivitat dels operaris. Els resultats de les proves semblaven bastant raonables.

Però les proves no van acabar allà. Un dels especialistes va decidir fer l'experiment en sentit invers; és a dir, analitzar la prova d'il·luminació disminuint la intensitat de la llum. Per sorpresa dels que realitzaven l'experiment, es va comprovar que les condicions de productivitat no variaven i que els treballadors igualment seguien elevant el seu rendiment personal. Després, es va deduir que la intensitat de la llum no afectava el rendiment personal. Per tant.... Què era el que estimulava els treballadors?



La conclusió

Els treballadors responien per l'atenció que els caps centraven sobre el seu esforç. La percepció que tenia l'operari d'una major preocupació per part de la direcció cap a ells els motivava, donant com a conseqüència la resposta d'aconseguir els resultats que l'empresa esperava: optimitzar el rendiment.

Aquests experiments van ser els inicis del que avui dia es coneix com a psicologia industrial. Després de pocs mesos es van començar a avaluar quant havien de durar les jornades, si els descansos eren positius, què motivava els treballadors, per què la productivitat humana no és constant, i van ajudar a posar els fonaments de les condicions laborals actuals.



La conclusió actualitzada

Com a empresa és molt important que es pugui oferir als treballadors les millors condicions a nivell d'ergonomia, a nivell postural, bona il·luminació, baix soroll, bona temperatura, etc. Però també és molt important que l'empleat percebi que l'organització està preocupada i que està actuant sempre per oferir unes bones condicions laborals. Només així, l'efecte motivador serà real i els resultats excel·lents.