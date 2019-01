El tribunal ajorna el judici de Bankia per motius de salut de la fiscal

La Secció Quarta de la Sala penal de l'Audiència Nacional ha suspès almenys durant dues setmanes les sessions del judici per la sortida a Borsa de Bankia per motius de salut de la fiscal del cas, Carmen Launa, per la qual cosa la continuació de l'interrogatori del principal acusat, Rodrigo Rato, haurà d'esperar. Launa ha comunicat al tribunal que presideix la magistrada Ángela Murillo els motius que la porten a absentar-se del judici i el fiscal cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, va advertir que cap altre fiscal pot fer-se càrrec del cas, ja que es tracta d'una causa molt complexa.

Luzón va ser el fiscal encarregat de la instrucció del cas, però en ser nomenat cap Anticorrupció al juny de 2017 va passar a les mans de Launa, que és la que s'ha preparat el judici. Luzón també va comunicar al tribunal que en les pròximes dues setmanes ell es trobarà fora d'Espanya, per la qual cosa no pot encarregar-se de la substitució. A més, va subratllar que les seves obligacions a la Fiscalia Anticorrupció li impedeixen exercir aquest paper.

Així doncs, el tribunal ha decidit suspendre durant dues setmanes el judici, tal com ha traslladat a les parts personades a través d'una provisió, i ha sol·licitat al Ministeri Públic que en aquest termini comuniqui quan tindrà disponibilitat per a reprendre la causa, sigui amb Launa o amb un altre fiscal, han assenyalat les fonts consultades. El judici per la sortida a Borsa de Bankia va començar el 26 de novembre de 2018 amb les qüestions prèvies, però la declaració de Rodrigo Rato no va començar fins dimarts passat, 8 de gener.