La venda de pisos a Girona creix un 6% al novembre respecte del 2017

A les comarques de Girona es va incrementar un 6,39%, fins a les 933 operacions, cosa que representa la tercera millor xifra des del 2007, quan se'n van produir 1.109. 899 van ser habitatges lliures i 34 protegits, mentre que 148 corresponien a pisos nous i 785 de segona mà, el que suposa un 85%.

Per contra, la compravenda de pisos a Catalunya ha sumat el novembre passat 6.681 operacions, cosa que suposa el 0,1% menys que en el mateix mes de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una de les millors xifres en un novembre des del 2007, quan es van concretar 6.755 operacions. No obstant això, respecte a l'octubre, la compravenda d'habitatges ha caigut un 7,95%. Mentre que a Catalunya les operacions han minvat un 0,1%, en el conjunt de l'Estat ha augmentat un 2,8%, i s'han tancat 42.150 operacions. A Catalunya, els mercats de Girona i Tarragona han registrat al novembre taxes anuals positives de compravenda de pisos, el 6,39% i el 6,89%, respectivament, mentre que Barcelona i Lleida han registrat una retrocés del 2,8 i del 5,61%.

Del total d'operacions de compravenda a Catalunya, 6.681 habitatges el novembre passat eren lliures (91,01%), 600 eren de protecció oficial (8,9%), mentre que 1.063 eren nous (15,9%) i 5.618 de segona mà (84,08%). (Es pot consultar més inf0rmació sobre habitatge a la pàgina 2 del suplement Economia i Empresa).

A la demarcació de Barcelona, es van produir 4.450 operacions de compravenda, de les quals 3.958 corresponen a habitatges lliures i 492 eren protegits, mentre que 652 eren nous i 3.798 de segona mà. Es tracta d'un retrocés respecte al novembre del 2017, quan es van vendre 4.554 pisos, i es va arribar al màxim en aquest mes des del 2007.

A la demarcació de Lleida, es van produir 286 operacions de compravenda, un 5,61% menys respecte al novembre de l'any passat, quan es van registrar 303 transaccions. Del total, 240 eren habitatges lliures i 46 protegits, mentre que 73 eren nous i 213 de segona mà.

Per últim, a la demarcació de Tarragona es van vendre 1.012 habitatges, un 6,81% més, el territori que més creix a Catalunya i la millor xifra des del 2007 (1.098). Del total, 984 eren habitatges lliures i 28 protegits, mentre que 190 eren nous i 822 de segona mà.

La compravenda d'habitatges va augmentar un 2,8% el mes de novembre passat en relació al mateix mes de 2017, fins a sumar 42.510 operacions. L'avanç interanual de novembre, amb el qual la compravenda d'habitatges encadena vuit mesos consecutius d'increments, és bastant inferior al reeixit a l'octubre, quan aquest indicador va pujar un 15,8%, registrant el seu millor octubre en 11 anys.



Les transaccions sobre habitatges usats es van incrementar un 1,6% al novembre en relació al mateix mes de 2017, fins a totalitzar 34.107, mentre que la compravenda d'habitatges nous va avançar un 7,9% en taxa interanual, fins a 8.043 transaccions.

El 90,4% dels habitatges transmesos per compravenda en el penúltim mes de l'any passat van ser habitatges lliures i el 9,6%, protegides. La compravenda d'habitatges lliures va augmentar un 1,9% el mes de novembre passat en taxa interanual, fins a sumar 38.084 transaccions, en tant que les operacions sobre habitatges protegits van avançar un 11,3%, amb 4.066 transaccions.

En termes mensuals, la compravenda d'habitatges va baixar un 3,2%, la seva major reculada en un mes de novembre des de 2014.

Per comunitats, on hi va haver el major augment va ser a Cantàbria, amb el 30,3%, seguit de La Rioja (+28,8%) i Castella-La Manxa (+26,6%). El nombre més gran de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar en Comunitat Valenciana (168), La Rioja (144) i Cantàbria (128).

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar en el penúltim mes de l'any passat, amb 7.950 compravendes, seguida de Catalunya i Comunitat Valenciana.