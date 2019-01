Els catalans amb hipoteca paguen 45 ? a l'any més per la pujada de l'euríbor

Els catalans amb una hipoteca hauran de pagar una mitjana de 45 euros anuals més per la pujada de l'euríbor experimentada al mes de desembre en les seves hipoteques constituïdes al novembre del 2017, en aplicar-los la taxa actual de l'euríbor en la revisió anual d'un préstec constituït a 25 anys. D'aquesta forma, Catalunya és la tercera comunitat autònoma de l'Estat que ha experimentat un major increment, només per darrere de les illes Balears, amb un augment de 62,84 euros, i la Comunitat de Madrid, amb 52,38 euros.

Per altra banda, les autonomies amb menors augments del que paguen els seus ciutadans per les seves hipoteques són Múrcia, que ha viscut un increment de 25,48 euros; la Comunitat Valenciana, amb 27,43 euros; Astúries, amb 27,85 euros, i Extremadura, amb 27,95 euros. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la pujada mitjana de l'Estat va ser de 37,80 euros.



Euríbor a l'alça

L'euríbor a dotze mesos, que és l'indicador més utilitzat per poder calcular les hipoteques a Espanya, va tancar 2018 a l'alça, en el -0,129%, una taxa superior al -0,147 % que va marcar al mes de novembre, i al -0,190% de desembre del 2017, quan va ser encara més negativa.

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'import mitjà d'una hipoteca per a l'adquisició d'un habitatge era de 115.617 euros al desembre del 2017. Una vegada aplicat l'euríbor de desembre d'aquell any més un diferencial d'un punt, la quota de les hipoteques per aquesta quantitat, a un termini de 25 anys, era de 425,86 euros.

Una vegada es revisi aquesta hipoteca amb l'euríbor de desembre del 2018, la quota ascendirà a 429,01 euros, fet que suposa un increment mensual de 3,15 euros, o de 37,80 euros anuals. Tot i això, aquest increment experimentat a les quotes d'aquests crèdits depèn de la firma d'hipoteques que es registri a cada comunitat autònoma, i l'import que se sol·liciti per a això.