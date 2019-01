L'empresa Casals Ventilació tornarà a Ripoll ocupant part de les antigues instal·lacions

L'empresa Casals Ventilació culminarà l'evolució positiva que ha experimentat des del canvi de direcció el 2011 amb el retorn de part de la producció a dues naus de les antigues instal·lacions de Ripoll. Aquest mateix any està previst que es desplegui la primera fase d'aquesta ampliació d'activitat, tal com es va explicar dilluns passat en una reunió que la directiva va tenir amb els treballadors a Sant Joan de les Abadesses, municipi on actualment hi ha la factoria de l'empresa.

Aquesta primera fase consistirà en l'obra civil per adequar dues naus properes a la carretera de Sant Joan de Ripoll, que assumirà la mateixa propietat de l'espai en mans de la família italiana Pozzo, i que tindrà un cost entorn del milió i mig d'euros. També caldrà una inversió en maquinària de mig milió d'euros que haurà de realitzar Casals Ventilació. Posteriorment, el 2020 s'espera una segona inversió de 900.000 euros en infraestructura de tractament de xapa. L'espai total que ocuparà és de 7.500 metres quadrats, aproximadament la meitat en cadascuna de les dues fases.

El director general de l'empresa, David Samper, explica que durant els anys que hi estan al capdavant ha experimentat un creixement del 40% en facturació. A més, la perspectiva de cara al futur «és potent», explica Samper, i l'obertura d'una nova línia de productes els ha obligat a ampliar instal·lacions, davant la manca d'espai de la factoria actual, de 12.000 metres quadrats. La intenció de l'empresa és seguir apostant pel producte fabricat, amb unes tecnologies de producció diferents que les que utilitza a Sant Joan.

Ara com ara Casals Ventilació té 125 treballadors en plantilla, dels quals un centenar tenen el seu lloc de treball a la factoria de Sant Joan, i la resta a les oficines de Barcelona. L'ampliació de Ripoll, on s'instal·larà en règim de lloguer, suposarà un increment encara no quantificat en el nombre de treballadors. Les dades de 2018 indiquen que s'han incorporat 29 treballadors amb contracte temporal, dels quals 16 ja han passat a contracte fix.

La tria de l'antiga fàbrica de Casals per instal·lar-hi Casals Ventilació no ha estat gratuïta. Samper ho justifica per la voluntat de «valorar els més de 125 anys d'història de l'empresa», una circumstància que utilitzen com a màrqueting positiu sobretot de cara als clients estrangers que els visiten. A banda, però, també hi ha la situació empresarial actual. Samper detalla que «no és fàcil trobar 7.500 metres quadrats per muntar unes instal·lacions al Ripollès en les condicions que necessitem».

De moment ja han retirat el rètol d'Interskol, l'empresa de capital rus que va establir-s'hi a inicis de dècada però que el 2015 va cessar-hi l'activitat. A les instal·lacions de Can Casals hi ha uns 35.000 metres quadrats sense ocupar. El retorn de Casals Ventilació pot ser un bon reclam perquè altres empreses segueixin el seu exemple i hi trobin la seva ubicació. La previsió de l'empresa és entrar-hi durant el segon semestre d'aquest 2019.

El creixement de Casals Ventilació, la instal·lació d'una factoria de Sodeca a Ripoll, i la presència de Soler & Palau com una de les empreses cabdals de la comarca han subratllat la importància de la ventilació industrial al Ripollès.