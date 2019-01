L'espanyol José Muñoz dimiteix com a alt executiu de Nissan

L'espanyol José Muñoz va anunciar la seva dimissió com a alt executiu de Nissan Motor, arran de la investigació oberta contra l'expresident de la firma japonesa Carlos Ghosn. Muñoz va anunciar aquesta decisió a través del seu perfil a la xarxa social professional LinkedIn, després de les informacions publicades per mitjans nipons i nord-americans que apuntaven que es podria veure afectat per la investigació interna oberta per Nissan i per les autoritats japoneses sobre el cas Ghosn.

El directiu espanyol, considerat una figura de confiança de l'expresident, ocupava el càrrec de director executiu de rendiment en la companyia i des de gener de 2015 era responsable de les seves operacions a la Xina, després d'encarregar-se dels mercats de Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. «La meva decisió de deixar Nissan ha estat presa després de molta reflexió i acurada consideració. Desafortunadament, Nissan està involucrada en assumptes que han centrat la seva atenció i que continuaran fent-ho», va dir Muñoz. «Estic disposat a seguir ajudant Nissan en les seves investigacions», va destacar.