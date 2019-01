ACS obté el primer projecte portuari a Amèrica del Nord per 260 milions

ACS s'ha adjudicat el contracte per al disseny i construcció de l'ampliació de la terminal de contenidors del port de Vancouver, al Canadà, per un import de 260 milions d'euros, segons va informar la companyia. Aquest és el primer gran projecte portuari que el grup presidit per Florentino Pérez aconsegueix a Amèrica del Nord, actual primer mercat de la companyia. Les obres es duran a terme a la terminal de contenidors situada al centre de Vancouver, a una de les tres terminals amb què compta el port d'aquesta ciutat de British Columbia, que acapararà la cinquena part del seu moviment total de mercaderies en contenidor. Es tracta d'una terminal en què opera Dubai Ports (DP World), un dels majors operadors portuaris del món amb 78 terminals en 40 països. Les obres, que portarà a terme la filial d'ACS Dragados, estaran enllestides al desembre de 2021.