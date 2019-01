­ Guitart Hotels, Med Playa i Aromar Hotel, premiats per la seva qualitat turística

Les empreses Guitart Hotels, Med Playa i Aromar Hotel són les guanyadores de la fase regional dels premis Hotels & Tourism de CaixaBank a Catalunya en les categories de "Millor establiment hoteler", "Innovació turística" i "Responsabilitat Social Corporativa", respectivament. CaixaBank, entitat financera de referència en el sector hoteler i turístic, ha convocat la primera edició del premi CaixaBank Hotels & Tourism que reconeix la innovació, sostenibilitat i RSC de les empreses turístiques a tot el país.

Després d'analitzar les característiques dels diferents projectes i iniciatives presentades, s'han seleccionat aquestes tres companyies del sector turístic i hoteler català com a les millors en les categories d'Innovació, millor projecte en Responsabilitat Corporativa i millor empresa del sector.

Aromar Hotel, companyia amb establiment hoteler i d'altres a Costa Brava, ha estat seleccionada com a millor empresa en la categoria de Millor Establiment Hoteler, que ha valorat l'originalitat del projecte, el disseny innovador i l'impacte en la destinació. El jurat ha volgut destacar el gran canvi que ha sofert l'establiment, posicionant a l'hotel Aromar com una aposta molt forta per la renovació i posicionament de l'oferta hotelera de Costa Brava Centre.

Med Playa Grup, ha guanyat el premi a la Innovació turística per la novetat i originalitat de la tecnologia aplicada al seu model de negoci, establint un sistema per preveure les possibles caigudes en les reserves.

Guitart Hotels, ha estat guardonada amb el premi a la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que valora la sostenibilitat, el respecte mediambiental i la sensibilitat social del projecte, empresa o grup.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha explicat que els premis Hotels & Tourism de CaixaBank tenen com a objectiu reconèixer els esforços i actuacions de les empreses hoteleres i turístiques d'Espanya. Masana ha destacat la qualitat de les candidatures presentades i ha posat en valor que gràcies a la primera edició dels premis, "hem pogut descobrir grans iniciatives que demostren la qualitat empresarial del sector".

Per la seva banda, el responsable d'Hotels & Tourism a Catalunya, Albert Pascual, ha explicat que aquests guardons, que pretenen convertir-se en referents per a les empreses turístiques i hoteleres d'Espanya, tenen com a objectiu impulsar noves actuacions que ajudin a fomentar la millora i renovació de les empreses dedicades al turisme, sector estratègic per al país.

Després d'haver superat la fase territorial, Guitart Hotels, Med Playa i Aromar Hotel es poden convertir, dins de la seva categoria, en les guanyadores dels premis Hotels & Tourism de CaixaBank a nivell nacional. El jurat seleccionarà dues empreses guanyadores per categoria. La decisió final es farà pública a la propera edició de la Fira Internacional de Turisme (FITUR), la fira turística més rellevant del sector.



Aposta pel sector turístic i hoteler

Aquest guardó neix amb motiu de l'aposta de CaixaBank pel mercat turístic i, concretament, per la innovació turística a Espanya, que es materialitza a través de la línia de negoci CaixaBank Hotels & Tourism, que té com a objectiu l'impuls del mercat turístic a través de la proximitat amb les empreses i negocis hotelers.

CaixaBank Hotels & Tourism és una línia de negoci creada per consolidar el lideratge de l'entitat en el mercat turístic a través d'un nou model de proximitat amb les empreses i negocis hotelers. Compta amb un equip de 30 professionals, repartits per tot el territori espanyol, que ofereixen a cada client l'atenció personalitzada que necessiten i un servei de valor afegit, basat en l'excel·lència, qualitat i proximitat.

CaixaBank s'ha consolidat com l'entitat de les empreses. Segons l'estudi de penetració de mercat de FRS Inmark, el 48% de les companyies espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d'euros són clients de CaixaBank. CaixaBank compta amb una xarxa especialitzada formada per 120 centres repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles als quals treballen 1.245 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament d'empreses.