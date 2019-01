Sis mesos més per a Foment per pagar la factura de les autopistes rescatades

El Ministeri de Foment comptarà amb sis mesos més per calcular i pagar la «factura» que suposarà per a les arques públiques el rescat de les nou autopistes de peatge que van fer fallida durant la crisi i actualment explota l'Estat, estimada en més de 2.000 milions d'euros. El termini del Departament que dirigeix José Luis Ábalos per determinar aquest import, que inicialment acabava a la segona meitat d'aquest mes de gener, s'estendrà fins al juliol. La suma pendent de calcular és la que l'Estat ha de pagar a les concessionàries que tenien aquestes autopistes per la inversió que van realitzar en la seva construcció i no van amortitzar en el temps en què les van explotar. Es tracta de l'anomenada Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA), un import que Foment inicialment ha estimat en una mica més de 2.000 milions d'euros, per sobre dels 1.800 milions previstos.