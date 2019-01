La construcció a comarques gironines "punxa" el 2018

La construcció a les comarques gironines ha "punxat" durant el 2018. Segons recull l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, l'any passat arreu del territori es van acabar 1549 habitatges –entre els de nova construcció i les rehabilitacions-, 297 menys que el 2017 quan en van ser 1846. És el primer cop que les xifres reflecteixen un descens des de l'any 2014.

El president dels aparelladors gironins, Miquel Vendrell, assegura que aquest descens no indica una "frenada important" perquè durant el 2018 ha augmentat un 6,5% la contractació d'habitatges nous. Per això, auguren que el 2019 se situarà en les mateixes xifres que el darrer any o, fins i tot, hi pot haver un augment.