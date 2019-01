El Govern afavorirà amb deduccions les empreses que incorporin dones als consells

El Govern ha introduït una nova deducció en l'impost de societats vinculada a la incorporació de dones en els consells d'administració de les empreses, segons consta en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat remès al Congrés.

L'objectiu d'aquesta intenció és «incentivar la presència equilibrada d'homes i dones en aquests òrgans de decisió» i incorporar «la perspectiva de gènere» a aquest tribut. En el projecte de llei presentat el Govern no ofereix més detalls sobre com es desenvoluparà aquesta nova deducció.

En la roda de premsa convocada per presentar el projecte, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va precisar que les empreses podran deduir-se el 10% del salari de les dones directives que incorporin als seus consells d'administració.

Per part seva, la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Bardón, va destacar que la intenció és redactar un nou article en la Llei de l'Impost de Societats en el qual s'inclourà aquesta deducció destinada a totes aquelles «entitats que incrementin el nombre de dones» en els seus consells d'administració.

Segons va incidir la ministra, «és habitual la imatge» del consell d'administració sense dones. En aquest escenari, el Govern vol aplicar aquesta mesura, amb l'objectiu que les companyies augmentin «el nombre de dones en els seus consells d'administració fins a complir» amb l'article 75 de la llei 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. Aquest article estableix que les empreses procuraran incloure en el seu consell d'administració un nombre de dones que permeti aconseguir una presència equilibrada.

En l'avantprojecte presentat aquest dimarts, es destinen 26,5 milions d'euros per al programa 'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones', gestionat per l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats.

A més de finançar l'ampliació dels permisos de paternitat de 5 a 8 setmanes amb 302 milions d'euros, el Govern ha augmentat en un 20,7% el pressupost per a l'Institut de la Dona respecte al 2018: l'any passat aquest òrgan rebia 19,8 milions enfront dels gairebé 24 milions d'ara.

Segons sosté el Govern en el projecte de llei, aquests Pressupostos «avancen en el pressupost amb enfocament de gènere, amb l'ampliació del nombre de programes de despesa que s'analitzen en l'Informe d'impacte de gènere que els acompanya, fins a superar el 80 per cent».