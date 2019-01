L´IPC a Catalunya tanca el 2018 en un 1,4%, cinc dècimes menys que al novembre

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va tancar el 2018 en un 1,4%, cinc dècimes menys que al novembre, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de l'Estat, els preus també es van moderar en el tram final de l'any, amb un IPC al desembre de l'1,2%, cinc dècimes per sota de la taxa interanual del novembre. A nivell mensual, l'índex de preus va baixar tres dècimes entre el novembre i el desembre a Catalunya, i quatre dècimes a Espanya. L'IPC de l'1,4% a Catalunya és el segon més alt a l'Estat, per darrere de les Canàries i igual que a Madrid. A més, és la tercera xifra més alta de l'any, per darrere de l'1,2% de l'abril i el 0,9% del gener passat.